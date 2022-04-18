نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرع طريقة.. اعملي كعك الشاى بالسمسم بمقادير سهلة وبسيطة من مطبخك لن تشتريه مجدداً من المخابز.. وفرحي أسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كعك الشاى بالسمسم من ألذ الوجبات الذي يفضلها العديد من الأشخاص؛ خاصةً في وجبة الإفطار وأيضاً للعشاء مع كوب من الشاي حيث أنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يقوم الكثيرين بشرائه من المخابز، إلا أنه لا يوجد أطيب وألذ من الكعك الذي يتم تحضيره في المنزل بكل سهولة وأيضاً يكون مضمون من ناحية النظافة.

كعك الشاى بالسمسم

الكعك بالسمسم هو من المخبوزات الشهيرة ويحضر بعدة طرق وأشكال عديدة، فقد يكون على هيئة أصابع، أو دوائر، أو على شكلٍ حلزوني ويعتبر مصدرا غنياً بالبروتينات، والأحماض الدهنية، ويتم القيام بعمله بأقل التكاليف في المنزل.

وصفة الكعك بالسمسم

هذه الوصفة يتم القيام بها في المنزل بأقل المكونات خاصةً أنها موجودة في المنزل، ولا تستغرق وقت طويل في التحضير وذلك كالآتي:

المكونات

كوب من السكر.

وكوب من الزيت.

كوب من الماء.

أربعة أكواب من دقيق المخبوزات.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة سمسم محمص قليلاً.

طريقة تحضير

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق به بعد ذلك نقوم بخلط السكر، البيكنج بودر، الدقيق والملح معاً. ثم نضع الزيت مع المكونات السابقة. بعد ذلك نضيف الماء دافي ولكن بالتدريج. ثم نعجن الخليط باليد حتى نحصل على عجينة لينة لا تلتصق باليد. بعد ذلك نقوم بتشكيله حسب الرغبة سواء على شكل ضفيرة أو على شكل أسطواني. ثم نغمس القطع بالسمسم. بعد ذلك نضع الكعك في صينية مغلفة بورق الزبدة حتى لا تلتصق العجينة في الصينية. ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقاً. بعد ذلك ندخل الصينية إلى الفرن على حرارة ١٦٠ درجة لمدة ٢٥ دقيقة. ثم نقوم بإخراجه حتى يبرد، ويقدم مع الشاي.

وصفة الكحك بالسمسم بالطريقة السورية

هذه الوصفة من الوصفات اللذيذة بالطريقة السورية وهي أيضًا سهلة وبمكونات بسيطة، وهي كالآتي:

المكونات

٢ كوب من الدقيق المخبوزات.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة

١/٢ كوب من الزبدة.

١/٢ كوب من لبن بودرة.

١/٤ كوب من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

صغيرة من الفانيليا.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من السمسم.

طريقة التحضير

نضع الدقيق في وعاء. بعد ذلك نضيف إليه اللبن البودرة. الفانيليا، والملح، والسكر والبيكنج بودر. ثم نخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً. بعد ذلك نضع البيضة في وعاء، ونضيف إليها الزبدة، ونخفقهم باستخدام الخلاط الكهربائي. ثم نصنع حفرة في وعاء المكونات الجافة، ونضيف مزيج البيض والزبدة. بعد ذلك نعجن المكونات جيداً حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة. ثم نقسم العجينة إلى أقسام متساوية، باستخدام أيدينا نجعلها على شكل دوائر. بعد ذلك نرش وجه العجينة بالسمسم. ثم وندخلها للفرن الساخن على درجة حرارة 175 مئوية لمدة عشرين دقيقة إلى أن يصبح سطحها ذهبيّ اللون. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن وتقدم ساخنة.

في النهاية فإن كعك الشاى بالسمسم من أشهى الوجبات التي تصلح كسناك بين الوجبات مع كوب من الشاي، وقدمنا منه عدة طرق مختلفة فعلى ربة المنزل إختيار ما يناسبها سواء من ناحية التكاليف والمجهود.