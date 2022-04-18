وداعاً لفشل الكيك.. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا

الكيك من الحلويات التي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق ومكونات مختلفة وهي حلوي لذيذة وخفيفة ويمكن تناولها كوجبة خفيفة على مدار اليوم ولذلك يفضل الأمهات تحضيرها بشكل دائم في البيت, ولكن يواجه الكثير بعض المشكلات عند تحضير الكيك مثل أن لون الكيك يكون غامق ولا يرتفع الكيك, وذلك بسبب طريقة تجهيز الكيك الخاطئة, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن تحضير الكيك بها بحيث تكون هشة وطرية ولونها أبيض, وأهم الخطوات التي تساعد في نجاح الوصفة.

مكون سري ضعيه على الكيك

ماهي المقادير التي يجب تجهيزها لعمل الكيك

كوبان دقيق.

كوب حليب.

كوب زيت.

كوب سكر.

معلقتين فانيليا.

أربع بيضات.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة خل.

رشة ملح.

معلقة زبادي.

الطريقة الأصلية الصحيحة لإعداد الكيك الطري في البيت مثل محلات الحلويات

الكيك من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها ولكنها تحتاج الي بعض الخطوات الدقيقة للحصول على أفضل نتيجة ويتم ذلك من خلال الآتي:-