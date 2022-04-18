نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل الكيك.. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا في المقال التالي
الكيك من الحلويات التي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق ومكونات مختلفة وهي حلوي لذيذة وخفيفة ويمكن تناولها كوجبة خفيفة على مدار اليوم ولذلك يفضل الأمهات تحضيرها بشكل دائم في البيت, ولكن يواجه الكثير بعض المشكلات عند تحضير الكيك مثل أن لون الكيك يكون غامق ولا يرتفع الكيك, وذلك بسبب طريقة تجهيز الكيك الخاطئة, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن تحضير الكيك بها بحيث تكون هشة وطرية ولونها أبيض, وأهم الخطوات التي تساعد في نجاح الوصفة.
مكون سري ضعيه على الكيك
ماهي المقادير التي يجب تجهيزها لعمل الكيك
- كوبان دقيق.
- كوب حليب.
- كوب زيت.
- كوب سكر.
- معلقتين فانيليا.
- أربع بيضات.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة خل.
- رشة ملح.
- معلقة زبادي.
الطريقة الأصلية الصحيحة لإعداد الكيك الطري في البيت مثل محلات الحلويات
الكيك من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها ولكنها تحتاج الي بعض الخطوات الدقيقة للحصول على أفضل نتيجة ويتم ذلك من خلال الآتي:-
- نضع الزيت مع السكر ونقلبهم باستخدام المضرب حتى يذوب السكر بشكل تام وبعد ذلك نضع عليهم البيض ونقلب حتى يتحول خليط قوامه خفيف ولونه أبيض.
- نضع الفانيليا ونقلب برفق بمعلقة من أسفل الي أعلى ونضع الحليب ومعلقة الزبادي وهي مهمة حيث تعطي للكيك قوام طري ونقلب حتى تختلط كل المكونات.
- في إناء أخر نضع الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وننخل الخليط مرتين حتى يصبح قوام الكيك هش ولا يحتوي على أي تكتلات من الدقيق.
- نضيف كميات من الدقيق على الخليط السائل ونقلب برفق حتى يمتزج كل المكونات ويختفي الخليط الجاف.
- ندهن الصينية معلقة من الزبدة ونرش عليها معلقة دقيق ونصب الكيك وبعد ذلك نقوم بعمل طرقات خفيفة على قالب الكيك لإخراج الهواء الموجود في خليط الكيك.
- نضع الكيك في الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة 200 ونغلق الفرن جيدًا ونترك الكيك.
- تظل الكيك ساعة في الفرن ولا يجب فتح الفرن نهائي خلال هذه الفترة حتى لا تهبط الكيك وبعد ذلك نخرجها وبعد أن تبرد نقطعها للتقديم.
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