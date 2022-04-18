نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور على العيد.. بمسحة واحدة تخلصي من تشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم تبيض ونتيجة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شقق القدمين من المشاكل المحرجة التي يواجهها كل السيدات وقد تسبب هذه التشققات الشعور بألم شديد في القدم والتسبب في بعض الحروج في القدمين, ويبحث الكثير ممن يواجهن هذه المشكلة عن طريقة طبيعية يمكن اتباعها للتخلص من تشققات القدمين وتنعيمهم, ويعد الخل من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض حيث أنه يزيل طبقات الجلد الخارجية الخشنة ويجعل القدمين ناعمتين, وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة التي يمكن استخدامها لعلاج تشقق القدمين من أول أستخدام.

خطوات علاج تشققات القدمين باستخدام ربع كوب من الخل فقط

وصفة الخل من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لعلاج القدمين مهما كانت درجة التشقق حيث أن الخل يحتوي على أحماض تساعد في التخلص من طبقات الجلد الخشنة والمتشققة, ويساعد في تنعيم جلد القدمين وجعله وردي وصحي, ويمكن استخدام الخل بالطريقة التالية:-

يتم وضع ربع كوب من الخل على كمية من الماء الساخن على قدر تحمل القدمين ونضيف معلقتين ملح.

نضيف عليهم معلقة كبيرة بيكنج بودر ونفس المقدار نشا ونضع القدمين في الخليط حتى تبرد الماء.

بعد أن يصبح جلد القدمين طري يتم تجفيف القدمين من الخليط وبعد ذلك يتم فرك القدمين بالحجر المخصص لهما حتى يتم التخلص من كل الجلد الميت المتشقق.

نشطف القدمين وبعدذلك نضع عليهم كمية من زيت الزيتون وندلكهم بشكل جيد وبعد ذلك نرتدي الجوارب للحفاظ عليهم.

وصفة صفار البيض السحرية للتخلص من جفاف وتشقق القدمين

صفار البيض يحتوي على مجموعة من الأحماض والأنزيمات التي تساعد في تنعيم القدمين وتزيل الجلد الميت المتشقق المتراكم عليهم, ويتم استخدام صفار البيض مع الخميرة بالطريقة التالية:-