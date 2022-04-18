خلطة سحرية لتلميع وتنظيف الخشب و الموبيليا القديمة هترجع جديد بمكونات متواجدة ومتوفرة في جميع المنازل

خلطة سحرية لتلميع وتنظيف الخشب و الموبيليا القديمة، لقد اقترب العيد ولذلك بدأت جميع الأمهات بتحضير و التجهيز الي العيد، ومن أهم الأشياء التي تقوم الأمهات بها هو تنظيف المنزل و السجاد والخشب والموبيليا من الاتربة العالقة بها و الأوساخ وهذا لاستقبال الضيوف و الزوار في العيد، ويعد الخشب من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى تراكم الأتربة والأوساخ عليها مما يجعل شكلها غير مناسب و يزعج الكثير من السيدات والأمهات، ولذلك تلجأ الأمهات على شراء الملمعات و المنظفات المصنعة من الخارج ويوجد الكثير من هذه المنظفات باهظة الثمن كثيراً على عدد كبير من الأفراد كما أن هناك الكثير من هذه المنظفات الغير فعالة ولا تأتي بالنتيجة المطلوبة، لكننا اليوم سنقدم لكم أقوى هذه الخلطات الفعالة و السحرية لتلميع وتنظيف الخشب و الموبيليا القديمة من المنزل سترجع جديدة.

خلطة تلميع وتنظيف الخشب والموبيليا القديمة

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الشاور جل (أي نوع).

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

زجاجة بخاخ.

قطعة من القماش القطنية.

طريقة تحضير خلطة تلميع وتنظيف الخشب والموبيليا القديمة

بعد أن قدمنا لكم مكونات هذا الخليط السحري لتلميع الخشب والموبيليا القديمة، وطريقة تحضيره هي:

أولاً نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع ربع كوب من زيت الزيتون، سيجعل الخشب يقوي وتعطيه لمعه مثل الجديد.

ثم نضيف عليها ربع كوب من الخل الأبيض ونخلطهم جدًا مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة الشاور جيل على الخليط، هذا المكون سوف تنظيف الخشب من الأتربة وسيعطي له رائحة جميلة.

ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط المكونات.

نأتي بزجاجة البخاخة ونقوم بسكب الخليط بداخله ونغلق الزجاجة جيدًا.

استخدام خليط تلميع وتنظيف الخشب والموبيليا القديمة