تخجلين من سواد اليدين والمنطقة الحساسة اليكي الحل تبييض فوري كالثلج وإزالة التشققات وسواد السنين في دقائق

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عمر شويل - جدة أسمرار البشرة والعنق من أكثر المشاكل التي يرغب الكثير من السيدات في التخلص منها بشكل سريع حيث أن التعرض للشمس أو لبعض المشاكل الصحية يجعل لون البشرة داكن عن اللون الطبيعي لها, و يعد استخدام كريمات التفتيح هو أحد الحلول ولكنه يحتاج الي استخدام لفترات طويلة حتى يتم الحصول على نتيجة جيدة وبجانب أن تكلفتها تكون مرتفعة جدًا, ولذلك يمكن استخدام الخلطات الطبيعية لأن تكلفتها أقتصادية كما أن نتيجتها تظهر بشكل فوري على البشرة والرقبة والأيدي أيضًا, وسنتناول خلال السطور التالية أهم الطرق التي يمكن استخدامها للتفتيح.

كيفية استخدام الزبادي والترمس للتخلص من أسمرار العنق والمناطق الحساسة والأيدي

الزبادي يحتوي على بعض الفيتامينات التي تساعد في تغذية البشرة بشكل كبير, ويحتوي بشكل أساسي على حمض الاكتيك الذي يعمل على عمل عملية تقشير خفيفة لطبقة الجلد الداكنة وبالتالي يعمل على تبيض البشرة, ويمكن استخدام الزبادي مع الترمس, حيث أن هذا الخليط يعمل على تبيض الاماكن الحساسة دون تسبب أي ألتهاب في الجسم ويتم استخدامهما كالتالي:-

نضع معلقة من الترمس المطحون ونضع عليه معلقة زبادي.

نضيف على الخليط معلقة نشا ومعلقة حليب مجفف ونضيف معلقتين من ماء الورد.

نمزج كل المكونات ونوزع طبقة منها على البشرة أو الرقبة أو اليدين أو الأماكن الحساسة, ونتركها حتى تجف, وبعد ذلك يتم فركها من الوجه ونشطف الوجه بماء بارد.

خطوات عمل خليط البرتقال مع الكركم لتبيض الرقبة والأماكن الحساسة

البرتقال من المصادر الأساسية التي تحتوي على فيتامين سي بشكل أساسي حيث أنه من أفضل الفيتامنيات التي تساعد في تبيض البشرة والتخلص من أي كلف أو بقع بها ويمكن استخدام البرتقال مع الكركم لأنه يساعد في تعقيم الجلد والتخلص من الحبوب وأثارها الضارة ويمكن استخدام الخليط بالطريقة التالية:-