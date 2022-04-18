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يعتبر الدجاج بخلطة الليمون والثوم من الأكلات الشهية واللذيذة في مذاقها وغير ذلك أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تحتاج إلى مجهود أو مكونات كثيرة، ويمكن أن نقوم بتقديم هذه الأكلة في وجبة الغذاء مع طبق من الأرز بالشعرية وطبق من السلطة وغيرهم، وقد توجد وصفات أخرى لعمل الدجاج وبإستخدام خلطات غير خلطة الليمون والثوم ولكن هذه الخلطة تتميز بطعم جميل جدا ورائع وكذلك يكون لها شكل يجذب إليها الكثير، ومن الممكن أن يتم عمل هذه الأكلة بإستخدام الصدور أو الأوراك. مكونات الدجاج بخلطة الليمون والثوم أربع قطع من الدجاج.

نصف كوب كبير من عصير الليمون.

نصف كوب صغير من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الثوم المهروس.

حبتان من البصل.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الزعتر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود. طريقة عمل الدجاج بخلطة الليمون والثوم نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به نصف كوب كبير من عصير الليمون ونضيف نصف كوب صغير من زيت الزيتون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الثوم المهروس.

وبعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة كبيرة الحجم من الزعتر ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزنجبيل.

ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ويتم خلط كل المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم قومي بتجهيز قطع الدجاج ويتم غسلها جيدا بالماء والخل والليمون للتأكد من نظافتها ونضع قطع الدجاج في خلطة الليمون والثوم وباقي البهارات ونضعها في الثلاجه لمدة ساعتين تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة نحضر صينية مناسبة ونضع بها شرائح من البصل وممكن أن نضع شرائح من الليمون ثم نضيف قطع الدجاج بالتتبيلة ونضع أيضا التتبيلة المتبقية في الطبق.

ونقوم بتغطية الصينية بورق الزبدة ثم بورق الألمونيوم ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية ونتركها حوالي ساعة.

وبعد ذلك نقوم بإزالة الورق من على الصينية ونتركها قليلا حتى يتغير لونها. عمر شويل - جدة بخلطة الثوم والليمون أعملي ألذ دجاج مشوي في الفرن بطعم وريحة جنان هتشرفك في العزومات - ثقفني

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