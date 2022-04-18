بنص كيلو دقيق أعملي 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينة مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات في 10 دقائق

البسكويت من الحلويات اللذيذة والتي يحبها الجميع ويعد البسكويت أحد مظاهر الأحتفال بعيد الفطر المبارك ويحرص المصريين على تحضيره في البيت بشكل دائم وذلك بدلًا من شراءه من المحلات بمبالغ كبيرة, والبسكويت من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها, ولكن يعتقد الكثير من ربات البيوت أنه لا يمكن تحضيره في البيت إلا باستخدام الماكينة أو القمع, ولكن على العكس يمكن الأستغناء عن كل منهم وتجهيز البسكويت كما سنوضح في السطور التالية من الطريقة الصحيحة لعمل 2 كيلو من البسكويت باستخدام نصف كيلو دقيق فقط في البيت.

طريقة عمل بسكويت العيد الإقتصادي

ماهي المكونات المطلوبة لعمل البسكويت في البيت

نصف كيلو دقيق.

كوبان سكر بودر.

معلقتين نشا.

كوبان زبدة.

خمس حبات بيض.

معلقتين فانيليا.

معلقة نشادر.

معلقة بيكنج بودر.

نصف كوب حليب.

رشة ملح.

كيفية إعداد البسكويت في البيت بكمية كبيرة بنصف كيلو دقيق فقط

البسكويت من الوصفات التي تحتاج الي إتباع طريقة تحضير معينة للحصول على بسكويت مقرمش وهش ويتم ذلك بالخطوات التالية:-