نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنص كيلو دقيق أعملي 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينة مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات في 10 دقائق في المقال التالي
البسكويت من الحلويات اللذيذة والتي يحبها الجميع ويعد البسكويت أحد مظاهر الأحتفال بعيد الفطر المبارك ويحرص المصريين على تحضيره في البيت بشكل دائم وذلك بدلًا من شراءه من المحلات بمبالغ كبيرة, والبسكويت من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها, ولكن يعتقد الكثير من ربات البيوت أنه لا يمكن تحضيره في البيت إلا باستخدام الماكينة أو القمع, ولكن على العكس يمكن الأستغناء عن كل منهم وتجهيز البسكويت كما سنوضح في السطور التالية من الطريقة الصحيحة لعمل 2 كيلو من البسكويت باستخدام نصف كيلو دقيق فقط في البيت.
طريقة عمل بسكويت العيد الإقتصادي
ماهي المكونات المطلوبة لعمل البسكويت في البيت
- نصف كيلو دقيق.
- كوبان سكر بودر.
- معلقتين نشا.
- كوبان زبدة.
- خمس حبات بيض.
- معلقتين فانيليا.
- معلقة نشادر.
- معلقة بيكنج بودر.
- نصف كوب حليب.
- رشة ملح.
كيفية إعداد البسكويت في البيت بكمية كبيرة بنصف كيلو دقيق فقط
البسكويت من الوصفات التي تحتاج الي إتباع طريقة تحضير معينة للحصول على بسكويت مقرمش وهش ويتم ذلك بالخطوات التالية:-
- نضف الزبدة في إناء ويجب أن تكون في درجة حرارة الثلاجة ونقوم بخفق الزبدة حتى يصبح قوامها خفيف مثل الكريمة.
- ننخل السكر البودر ونضيفه على الزبدة ونخفق باستخدام المضرب حتى يمتزجا ويتكون خليط أبيض وهش مثل الكريمة.
- نبدأ في إضافة البيض بالتدريج مع الخفق وبعد ذلك نضيف الفانيليا ونقلب كل المكونات معا.
- بعد نخل الدقيق جيدًا ونضع عليه رشة الملح نضعه على الخليط ونعجن برفق حتى تختلط المكونات فقط.
- نضع معلقة النشادر على اللبن نقلبهم حتى تذوب النشادر ونضعهم على خليط البسكويت ونقلب حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.
- نترك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح وبعد ذلك نبدأ في تشكيلها.
- لتشكيل العجينة نستخدم زجاجة مياة فارغة ونقوم بعمل ثقب في غطاء الزجاجة بالشكل المفضل للبسكويت ونضع عجينة البسكويت في الزجاجة.
- في صينية بها معلقتين من الزيت نقوم بالضغط على الزجاجة لتشكيل العجينة ونترك مسافات بينكل عجينة والأخري.
- نضع البسكويت في الفرن حتى يصبح لونه ذهبي جميل ونخرجه ونتركه ليبرد.
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