عندك كوباية عدس مش هنطبخه ولا هنسلقه كنز وانتي لا تعلمي عمري ما تخيلت كل دا يطلع من العدس

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عندك كوب عدس مش هنسلقه ولا هنطبخه عندك كنز وانتي لا تعلمي مدى فوائده وتأثيره وكيف أن له عدد من الإيجابيات، ومن خلال ما يلي نوضح كيفية استخدامه حيث يعد العدس واحد من أهم أنواع البقوليات المتوفرة والتي تحمل العديد من الفوائد للجسم، وذلك حل تنوله بطريقة صحية وإدخاله في إعداد بعض أنواع من الوصفات المفيدة، فتنطلق الفوائد لهذا المكون البقولي لأنحاء الجسم فله فوائد على نسيج الجلد والشعر والعين، كما أنه يحسن من الهضم، ويمنح الجسم كمية ملائمة من الحديد، وإليك عبر الآتي طريقة متميزة من الممكن من خلالها عمل العدس والاستفادة منه.
عندك كوب عدس مش هنسلقه ولا هنطبخه عندك كنز وانتي لا تعلمي
إليك فيما يلي وصفة متميزة من نوع خبز العدس، من الممكن أن تقومي بالإعداد السريع لهذه الوصفة في المنزل ومن خلال استعمال مكونات تساعد في إكساب العدس القوام اللازم ليكون ملائم لعمل وصفة الخبز، وفيما يلي نعرض أهم المكونات الأساسية لوصفة من نوع خبز العدس الصحي أو فطيرة العدس المتميزة.
مكونات الوصفة
- كوب من مكون العدس.
- نصف كوب من الأرز.
- ربع كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- ملح بكمية ملائمة.
- حشوة من الأجبان.
- زيتون مخلي مقطع.
خطوات تحضير الوصفة
يعتبر خبز العدس من بين أهم ما يمكن عمله من الوصفات التي تحمل عدد من الفوائد كما أنه يسهم في إعداد تلك الفطيرة الشهية والتي من الممكن تحضيرها كما يلي:
- الخطوة الأولى هي غسل كميتي الأرز والعدس الموجودتين، ولا بد من نقعهما ما لا يقل عن أربعة ساعات.
- في الكبة ضعي العدس مع الأرز حتى يتم سحقهما تماما، ويكونان مثل الدقيق.
- يصبح المزيج عبارة عن مكون بودر.
- ضعي المكونين في الخلاط مع إضافة بقية المكونات بالتدريج، ومن ثم تتكون لديك العجينة السائلة.
- لا تنسي إضافة الخميرة حيث أنها تعطي الفطيرة هشاشة القوام.
- التسوية تكون بطاسة ملائمة تسخن، ويتم وضع كمية من العجين، وبعد ظهور فقاقيع على سطح الفطيرة قومي بتهدئة النار ووضع الأجبان والزيتون.
- اتركي الفطيرة حتى تكمل تسويتها وهي مغطاة.
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