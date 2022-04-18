نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصبغي شعرك للعيد باللون الأحمر الأكاجو بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب لون شعر ثابت ورائع النتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر من الخطوات التي يحب الكثير من السيدات القيام بها بين الحين والأخر وذلك لتغير لون الشعر المعتاد وتغذية الشعر, ولكن استخدام الصبغات الجاهزة يسبب ضرر كبير جدًا على الشعر قد يصل الي الأصابة الصلع لأنها تحتوي على مواد كيميائية قوية جدًا تلتصق في الشعر وتسبب تلف لبصيلة الشعر وتساقطها, ولذلك من الأفضل تجنب استخدامها والأتجاه الي استخدام الطرق الطبيعية, للحصول على الشعر بلون أحمر الأكاجو يمكن استخدام البنجر وسنوضح في السطور التالية الطريقة التي يمكن استخدام البنجر بها لصبغ الشعر بشكل طبيعي.

الخطوات الصحيحة لعمل صبغة البنجر الطبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الأكاجو

البنجر من أشهر المكونات التي تساعد في صبغ الشعر وإكسابه اللون الأحمر الأكاجو المميز والامع, وبجانب ذلك فإن البنجر يحتوي على العديد من الفيتامنيات والمعادن للشعر أشهرها الحديد وذلك فإن مشروب البنجر من أكثر المشروبات التي تغذي الشعر وتساعد في نموه, كما أن استخدام صبغة الشعر يعمل على تغذية البصيلات ويحافظ عليها من التلف, ويمكن تحضير الوصفة بالطريقة التالية:-

نقوم بتقشير حبة من البنجر ونضعها في إناء ونضع عليها كوب ماء ونترك المكونان على النار ليغليان حتى يتحول لون الماء الي اللون الأحمر.

نصفي المار ونضع عليها ربع كوب خل تفاح ونقلبهم معًا وبعد ذلك نستخدمهم على الشعر.

نصفي المار ونضع عليها ربع كوب خل تفاح ونقلبهم معًا وبعد ذلك نستخدمهم على الشعر. نقوم أولا بغسل الشعر للتخلص من أي دهون أو أتربة عليه وبعد ذلك نشطف الشعر بخليط البنجر ونتركهم على الشعر نضف ساعة وبعد ذلك يتم شطف الشعر.

نقوم بتكرار هذه الخطوة بعد كل مرة يتم فيها غسل الشعر وسيلحظ أن لون الشعر بشكل طبيعي بدء في التحول الي اللون الأحمر الأكاجو.

صبغة المرمرية والكركدية الطبيعية للشعر

المرمرية والكركدية من المواد التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر بشكل طبيعي باللون الأحمر المفضل لدي جميع السيدات بعيدًا عن اي مواد كيميائية ويتم ذلك من خلال غلى كميات متساوية من المرمرية والكركدية في كوبان من الماء حتى يصبح لون الخليط أحمر وبعد ذلك نصفيه ونستخدمه على الشعر المبلل أيضًا ونتركه نصف ساعة ونغسل الشعر.