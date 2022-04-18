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السمبوسك تعتبر نوع من أنواع الأطباق الجانبية التي يتم وضعها بجانب أي أكلة من الأكلات حيث يعشقون كل الناس تناولها بكثرة في شهر رمضان، فهي تتميز بطعم رائع وجميل ونقوم بتشكيل السمبوسة على شكل مثلثات أو ممكن أن تكون على شكل إسطواني، وقد يمكننا أن نقوم بقلي السمبوسة في الزيت وهذه الطريقة قد تكون غير مناسبة بالنسبة لبعض الأشخاص، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيت فهذه الدهون تؤثر سلبيا على صحة الإنسان، والطريقة الأخرى هي أن يتم قليها في الفرن من خلال دهن السمبوسة بعد حشوها بدهنه بسيطة من الزيت وتكون بنفس طعم المقلية. مكونات قلي السمبوسة بدون أن تمتص زيت كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها مثل ميكس الجبن. طريقة عمل قلي السمبوسة بدون أن تمتص زيت يتم تجهيز عجينة السمبوسة أولا حيث نحضر وعاء مناسب ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونقوم بوضع الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

ثم نضع غطاء على عجينة السمبوسة ونتركها جانبا حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا حتى ترتاح ويسهل فردها وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة حتى يكون سمكها رقيق.

ثم يتم تقطيعها بإستخدام السكينة على شكل شرائح طولية ونحضر طبق ونضع به كمية مناسبة من ميكس الجبن مثل الجبنة الرومي والشيدر والموتزريلا.

وقومي بوضع كمية قليلة من الجبن في السمبوسة وممكن أن نضع شرائح من الزيتون ويتم لفها لتكون على شكل مثلث.

ونحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع بها السمبوسة المحشية وبعد الإنتهاء ندهن السمبوسة بالقليل من الزيت ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى يتغير لونها. عمر شويل - جدة بدون ما تمتص نقطة زيت نهائي أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بطعم صحي ولذيذ - ثقفني

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