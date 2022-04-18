أعملي ألذ صينية بطاطس بصوص البشاميل الرهيب في الفرن بطعم وقوام مظبوط ولذيذ

تبحث معظم ربات المنزل عن الوصفات أو الأكلات الجديدة وبالتحديد في شهر رمضان الكريم ففي هذا الشهر تفضل كل إمرأة أن تغير في أصناف الأكلات يوميا، لذلك تبحث عن أي أكلة جديدة ومن ضمن هذه الأكلات والتي يكون عليها الطلب كثير ويكون عليها أيضا إقبال كبير من قبل كل من يتذوقها هي صينية البطاطس بالبشاميل، فهذه الصينية تتكون من طبقة من البطاطس ويتم تقطيعه على شكل دوائر وطبقة أخرى من اللحمة المفرومة ثم نضيف طبقة من البطاطس والبشاميل، حيث تتسم هذه الأكلة بطعمها الجميل والشهي والذي يعشقه أغلبية الناس وهي تشبه تماما طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل.

مكونات صينية البطاطس بالبشاميل

نصف كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ربع كوب كبير من عصير الطماطم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل