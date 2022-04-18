أعملي ألذ صينية بطاطس بصوص البشاميل الرهيب في الفرن بطعم وقوام مظبوط ولذيذ

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تبحث معظم ربات المنزل عن الوصفات أو الأكلات الجديدة وبالتحديد في شهر رمضان الكريم ففي هذا الشهر تفضل كل إمرأة أن تغير في أصناف الأكلات يوميا، لذلك تبحث عن أي أكلة جديدة ومن ضمن هذه الأكلات والتي يكون عليها الطلب كثير ويكون عليها أيضا إقبال كبير من قبل كل من يتذوقها هي صينية البطاطس بالبشاميل، فهذه الصينية تتكون من طبقة من البطاطس ويتم تقطيعه على شكل دوائر وطبقة أخرى من اللحمة المفرومة ثم نضيف طبقة من البطاطس والبشاميل، حيث تتسم هذه الأكلة بطعمها الجميل والشهي والذي يعشقه أغلبية الناس وهي تشبه تماما طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل.
مكونات صينية البطاطس بالبشاميل
- نصف كيلو من البطاطس.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ربع كوب كبير من عصير الطماطم.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- سبع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- كوبان كبيران من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل
- يتم تجهيز اللحمة المفرومة فنضع طاسة عميقة على النار ونضع بها أربع ملاعق كبيرة من الزيت ثم نضع البصل ويكون على شكل مكعبات صغيرة.
- ونقوم بتقليبه ثم نضيف اللحمة المفرومة ورشة من الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نضع الطماطم والجزر المبشور.
- وقومي بإضافة الفلفل الأخضر ويكون بنفس شكل مكعبات البصل ونضع بهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل وعصير الطماطم.
- ونتركها على النار مع الإستمرار في التقليب لمدة دقيقة ثم نرفعها ونتركها جانبا ونقوم بتقشير البطاطس ويتم غسله بالماء ونقطعه على شكل دوائر أو حلقات لا تكون سميكة.
- ثم نحضر البشاميل فنضع وعاء على النار ونضع به سبع ملاعق كبيرة من الزيت ونضيف الدقيق ونستمر في التقليب وعند تغيير لون الدقيق نضيف الحليب تدريجيا ونضع الملح والفلفل الأسود.
- ونستمر في التقليب للحصول على قوام البشاميل المناسب ونرفعه من على النار ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ويتم إحضار صينية وندهنها بالزيت ونضع بها طبقة من دوائر البطاطس ونضيف كمية قليلة من البشاميل ثم نضع اللحمة المفرومة ونفردها جيدا.
- وبعد ذلك يتم وضع طبقة أخرى من دوائر البطاطس وفي النهاية نضيف كل كمية البشاميل ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لتكون باللون المفضل.
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