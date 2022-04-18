سحر مفعول الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون ألم وفي دقائق معدودة

شعر الوجه والجسم من المشكلات الكبيرة والمزعجة بالنسبة لأي فتاة أو إمرأة لذلك ترغب دائما في التخلص من الشعر ولكن بطريقة سهلة وبدون وجود أي ألم، فأن شعر الوجه يؤثر على لون البشرة ويجعل البشرة سمراء وهذا إذا كان الشعر باللون الأسمر، ولكن أحيانا نجد عدد من الفتيات يكون شعر الوجه لديهم باللون الأشقر فهذا لا يكون أكثر وضوحا، ولكن عند وضع مستحضرات التجميل أو عندما نضع كريم الأساس على البشرة ويكون بها شعر فقد يظهر بها بقع بيضاء وسمراء، لذلك تلجأ كل إمرأة إلى إستعمال بعض الأدوات التي تعمل على إزالة شعر الوجه ومن ضمن هذه الأدوات هي الخيط أو الشفرة أو الشمع.

فكل هذه الأدوات ممكن أن تتلف البشرة وتدهورها وتساعد على ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بشكل سريع جدا ويوجد بها ترهلات، أما بالنسبة لشعر الجسم فهذا يكون مزعج جدا فقد يزداد وجود الشعر بكثرة في بعض المناطق مثل منطقة تحت الإبط وغيرها، فقد نجد أيضا بعض السيدات يستخدمون الشمع لإزالته والتخلص منه ولكن هذه الطريقة قد تسبب ألم كبير، لذلك من الأفضل أن نقوم بإستخدام خلطة من الخلطات الطبيعية مثل خلطة الفازلين والملح فهذه الخلطة تعمل علي إزالة شعر الوجه والجسم بكل سهولة ومع كثرة إستخدام هذه الخلطة فقد نقضي تماما على ظهور الشعر مرة أخرى.

مكونات خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم