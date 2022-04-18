نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ أكلة أقتصادية ممكن تعمليها أعملي كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي

أكلة يعشقها جميع الناس في كل البلاد ومن أشهى وأطعم الأكلات وهي كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة، ودائما تحرص ربة المنزل علي صنعها في البيت لتقديمها لأفراد أسرتها لأنها تعتبر من الوجبات الشهية، فلا أحد يقاوم مذاقها وقرمشتها وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للأطفال والكبار مثل البروتينات والنشويات التي يحتاجها الجسم لأنها تمد الجسم بالطاقة وهي سهلة وسريعة التحضير. مكونات كفتة البطاطس باللحمة المفرومة أربعة حبات كبيرة من البطاطس المسلوقة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة .

إثنين حبة من البصل.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

شبت مفروم.

إثنين ملعقة كبيرة من الزيت .

كزبرة خضراء مفرومة.

جزرة مبشورة.

بقدونس مفروم..

نصف ملعقة كبيرة جنزبيل

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر الحار حسب الرغبة .

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من كركم.

إثنين بيضة.

إثنين كوب من البقسماط. طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في وعاء على النار نضع فيه إثنين ملعقة كبيرة من الزيت وإثنين حبة من البصل المفروم وتقلب قليلا ثم نضع عليها نصف كيلو من اللحمة المفرومة ومعها ملعقة صغيرة من الملح و الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البهارات ونصف ملعقة صغيرة بابريكا وملعقة صغيرة كركم.

ثم نضع ثمرة من الفلفل الأخضر الحار وملعقة صغيرة كزبرة جافة ونصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل وثلاث فصوص من الثوم المفروم ثم نتركها على النار حتى تنضج اللحمة.

وبعد ذلك نقوم بوضع شبت مفروم وكزبرة مفرومة وجزرة مبشورة و بقدونس مفروم ثم نتركه على النار لمدة خمس دقائق وبعد ذلك تهرس البطاطس المسلوقة جيدا.

ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرة في منتصفها فجوة عميقة ونضع بها كمية من اللحمة المفرومة ثم نقوم بقفل كرة البطاطس جيدا ونكرر هذه الخطوة إلى أن ننتهي من كل كمية البطاطس.

ثم نقوم بوضع كرات كفتة البطاطس في البيض وبعد ذلك نضعها في البقسماط ثم نقليه بوضعه في طاسة بها زيت على النار حتى يصبح لونها بني ثم تقدم على طبق التقديم وتقدم ساخنه ومقرمش وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة ألذ أكلة أقتصادية ممكن تعمليها أعملي كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

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