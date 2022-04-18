نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة التركية بالفستق على أصولها بكل أسرارها وتكاتها وبطريقة محلات حلويات تركيا في المقال التالي

نجد أن البقلاوة التركي هي من احلى الاطباق الخفيفة وهي عبارة عن طبقات رقيقة جدا من العجين، كما يمكن تحضير البقلاوة التركي بااشكال مختلفة وإضافة بعض النكهات إليها التي تكسبها طعم خاص ومنها اضافة المكسرات إليها مثل الفستق أو جوز الهند بتغطيتها بالعسل الذي يغطي لها طعم جميل، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير البقلاوة بشكلها المميز. طريقة البقلاوة التركي المقادير مقدار مناسب من عجينة البقلاوة الجاهزة.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

ملعقتين كبيرتين من الفستق المطحون.

كوب ونصف من الماء اللازم لعمل الشربات.

كوب وثلث من السكر الأبيض.

ثلثي كوب من عسل النحل.

عدد عودان من القرفة.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاثة أكواب من اللوز المطحون اللازم الحشو.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثلث كوب من السكر الأبيض. طريقة التحضير نقوم بتحضير الشربات قبل البدء في عمل البقلاوة التركي نأتي إناء عميق ونضع به ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور وملعقة صغيرة من القرفة ثم نضيف عليه ثلثي كوب من عسل النحل ونقلبهم مع بعض ونضع عليهم كوب ونصف من الماء وثلث كوب من السكر الأبيض ونرفع الاناء على نار هادئة.

نقلب جميع المكونات مع بعضهم بشكل جيد ثم نقوم برفع النار حتي يتم غليانه خليك الشربات.

عند ملاحظة أنه يأخذ قوام سميك نرفعها من على النار ونضيف اليها ملعقة كبيرة من ماء الورد ونتركها جانبا حتى يتم تبريدها.

نبدأ في حشو البقلاوة نضع ثلثي كوب من السكر في إناء صغير ثم نضيف اليه ملعقة صغيرة من القرفة ونضع عليها ثلاث أكواب من اللوز المطحون ونخلطهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نجهز الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية حتى يصبح جاهزا قبل البدء في عمل البقلاوة التركي.

نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ونقدر بها عجينة البقلاوة طبقة تلو الأخرى ثم نضع ما بين الطبقات كمية مناسبة من الزبدة الطرية حتى نصل الى نصف كمية العجين ثم نضع طبقة الحشو بداخل الصينية وترجع نصر باقي كمية عجينة البقلاوة مرة اخرى.

نقوم بتقسيم عجينة البقلاوة داخل الصينية على شكل مربعات صغيرة ونرش قليل من الفستق على الوجه نضعها في الفرن ونتركها حتي يتم نضجها ونضع فوقها الشربات وهو بارد. عمر شويل - جدة طريقة عمل البقلاوة التركية بالفستق على أصولها بكل أسرارها وتكاتها وبطريقة محلات حلويات تركيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البقلاوة التركية بالفستق على أصولها بكل أسرارها وتكاتها وبطريقة محلات حلويات تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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