سحر مفعول ملعقة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود والشفايف بشكل طبيعي كوني ملكة جمال

الخميرة من المكونات الطبيعية التى تدخل فى العديد من الوصفات الطبيعية التى تعمل على تسمين الوجه ونفخ الخدود والشفايف طبيعى دون اى ضرر يصاحبها، كما أن النخالة من الوصفات الطبيعية التى تفتح البشرة وتعالج جميع المشاكل التى تواجه البشرة، كما أنها تشد البشره وتعالج التجاعيد التى تظهر حول العينين وعند الجبين لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفة لتسمين الخدود والشفايف ونفخها بطريقه طبيعيه وامنه تماماً.

طريقة إعداد ماسك الخميرة والنخاله لنفخ الخدود والشفايف

معظم النساء تبحث عن طرق لنفخ الخدود والشفايف بشكل طبيعى، حيث أنها تعطى المظهر الجذاب والمميز للسيدات، فيلجؤون البعض إلى الفيلر الذى يقوم بنفخ الخدود والشفايف، ولكن هذه الطرق سوف تعرض البشرة للترهلات، كما أنها بها مواد كيميائية تضر بصحة البشرة، فلما لا تقومين باستخدام الطرق الطبيعية الآمنة تماماً على صحة البشرة، كما انها تعمل مثل دور الفيلر فى نفخ الخدود والشفايف ولكنها لا تضر بالبشرة، بل العكس فهى تساعد فى علاج مشاكل أنواع البشرة دون أى إتلاف ينتج عنها.

إعداد ماسك لنفخ الشفايف والخدود بالخميرة والنخاله.

المكونات

معلقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النخالة.

معلقة صغيرة عسل أبيض.

ماء للعجن.

تحضير وصفه لنفخ الخدود والشفايف بالخميرة والنخاله

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها مقدار متساوى من الخميرة والنخالة ونقوم بخلطهم جيداً حتى يتمازج.

نضيف إليهم العسل الأبيض والماء تدريجياً للحصول على عجينة سهلة الفرد على الوجه.

نغسل الوجه جيداً بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك ونجفف البشرة تماماً.

نضع الماسك على الخدود والشفايف فقط حتى لا يصبح الوجه كله ممتلىء.

نترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

يغسل الوجه بالماء الفاتر فقط.

نعيد هذه الخطوة عند الحاجة.

سوف تلاحظين النتيجة بعد اول استخدام، خدود منفوخه طبيعي وورديه، وشفايف جميله ممتلئه ولونها وردى، فهذه الوصفة ممتاز بديلة الفيلر تعمل على إعطاء البشرة النضارة والتفتيح الطبيعى لاحتوائها على مكون النخالة الذي يفتح الوجه ويعطى البشره النضاره والنعومه، كما أنه يعالج الهالات السوداء تحت العينين ويعمل على تفتيحها.