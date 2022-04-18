نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة بالقشطة على أصولها بطريقة الحلواني وبخطوات سهلة وناجحة 100% وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

الكنافة تعتبر من أشهر وألذ أنواع الحلويات التي يعشقها كل الأشخاص بلا إستثناء حيث يوجد للكنافة أشكال وأنواع وطرق كثيرة جدا ومتعددة، وكل طريقة منها لها طعم وشكل مختلف فيمكن أن نقوم بحشو الكنافة بالمكسرات أو بالقشطة أو بالشوكولاته أو بالمهلبية وغير ذلك، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم إليكي الطريقة السريعة لعمل الكنافة بالقشطة فهي تتميز بمذاق لذيذ وجميل. مكونات الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة.

كوبان كبيران من السمنة البلدى المذابة.

كوب واحد كبير من مسحوق الكريم شانتيه الخام.

كوب واحد كبير من الحليب السائل المثلج.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

كوبان كبيران من السكر الناعم.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل الكنافة بالقشطة نقوم أولا بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نحضر طبق كبير ونضع به نصف كيلو من الكنافة ويتم تفتيتها جيدا ثم نضع كوبان كبيران من السمنة البلدى المذابة.

ونقوم بمزج الكنافة مع السمنة بطريقة جيدة ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع بها نصف كمية الكنافة ويتم الضغط عليها جيدا ونقوم بإدخالها في الفرن.

ونحضر صينية أخرى تكون نفس المقاس وندهنها بالسمنة ونضع بها الكمية المتبقية من الكنافة ونضغط عليها أيضا وندخلها في الفرن ونتركهم حتى يكون لون الكنافة ذهبي.

وفي هذا الوقت نقوم بعمل الشربات فنضع وعاء على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان عصير الليمون.

ونترك هذا الخليط على النار حتى نحصل على قوام الشربات المناسب ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

ونقوم بإخراج صينيتين الكنافة من الفرن ونضيف إليها الشربات ويتم تغطية الكنافة ونتركها تبرد ثم نقوم بعمل القشطة حيث نحضر طبق عميق ونضع به مسحوق الكريم شانتيه الخام.

ويتم إضافة الحليب السائل المثلج وثلاث ملاعق من القشطة ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله علي أعلي سرعة للحصول علي قوام كريمي ناعم.

ونضع هذا الخليط في الثلاجه حتي يتماسك ثم نضيف خليط القشطة علي الكنافة وبعد ذلك نضع طبقة الكنافة الأخري. عمر شويل - جدة الكنافة بالقشطة على أصولها بطريقة الحلواني وبخطوات سهلة وناجحة 100% وبطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة بالقشطة على أصولها بطريقة الحلواني وبخطوات سهلة وناجحة 100% وبطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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