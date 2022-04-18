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تسعى النساء والبنات دائما إلى تغيير لون الشعر لأن النساء والبنات يحبون التغيير من أنفسهن حتى يصبحون أكثر جمال وأناقة، ولهذا السبب يميل بعضهم إلى صبغة الشعر باللون البني المحمر اللون الأكثر إنتشارا وتحرص السيدات على هذا التغيير، لأن الشعر هو جاذبية المرأة وجزء من جمالها وهذا اللون جميل وموضة وهو أفضل الألوان وموضة فى كل الأوقات وفي كل عام ولا تنتهي موضته أبدا، فتفضل السيدات عمل صبغة الشعر في المنزل ولا تفضل الذهاب إلى مراكز التجميل أو الصالونات، لأن الصبغات الخارجيه تحتوي على مواد كيميائية تسبب للشعر التلف والسقوط على عكس عمل هذه الصبغة في المنزل. مكونات صبغ الشعر باللون البني المحمر نصف كوب من بودرة القهوة.

نصف ثمرة من البنجر.

خمسة ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

كمية من الماء.

ملعقه كبيرة من الحناء.

ربع كوب صغير من الخل. طريقة عمل صبغ الشعر باللون البني المحمر نحضر وعاء ونضع فيه نصف كوب من بودرة القهوة ثم نضع عليهم خمسة ملاعق صغيرة من زيت الخروع وثلاثه ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند وكمية قليلة من الماء حسب إحتياج الخليط.

ثم نضع عليهم نصف ثمرة من البنجر بشرط أن تكون مقطعة إلى قطع صغيرة جدا و ملعقة كبيرة من الحناء وربع كوب صغير من الخل ثم نضع هذا الخليط على النار لمدة ثلاث دقائق حتى يتجانس الخليط مع بعضهم.

ثم نرفعه من على النار ثم نقوم بتصفية الخليط ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين بإستخدام مشط ثم نقوم بوضع الصبغة علي الشعر بإستخدام فرشاة ونتركه لمدة ثلاثة ساعات.

ونضع على الشعر كيس من البلاستيك ولا نقوم بغسل الشعر بل نترك الصبغة على الشعر لمدة أربعة وعشرون ساعة للحصول على اللون البني المحمر وعدم إستخدام أي شامبو أو أي بلسم، وعدم غسل الشعر أكثر من مرة بعد عملية صبغ الشعر لأن ذلك يؤذي و يضر الشعر وهذه الطريقة تعطي أفضل النتائج لصبغة الشعر بالجاذبية واللمعان. عمر شويل - جدة استعدي للعيد وأصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في البيت لشعر جميل وجذاب - ثقفني

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