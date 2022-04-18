اقوي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بمكونات طبيعية 100% 

طريقة عمل كريم أساس طبيعي هو من أسهل الكريمات التي يمكن تحضيرها في المنزل، حيث أن كريم الأساس هو منتج تجميلي يتم استخدامه على الوجه والرقبة، وذلك من أجل إخفاء جميع عيوب البشرة، ومن أهم تلك العيوب البثور الصغيرة والبقع الداكنة، وتفتيح لون البشرة واخفاء المسام الواسعة، واخفاء الحبوب السمراء والحمراء الموجودة على سطح البشرة، كما يعمل أيضا على إخفاء الكلف والنمش الظاهر على الوجه، ولكن أكثر ما يعيب هذا الكريم أنه يسبب التجاعيد مع الاستخدام المستمر، ويعمل على إظهار علامات الشيخوخة المبكرة.

اقوي كريم أساس طبيعي

يمكن تحضير كريم أساس طبيعي من خلال تنفيذ الطريقة التالية:

المكونات

بودرة كريم الأساس من محل العطارة.

ملعقة من جيل الصبار الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة من أي نوع كريم مرطب.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات السابقة في طبق صغير حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم الاحتفاظ بالخليط السابق في الثلاجة للمدة 4 ساعات ليتماسك.

ثم يتم وضع قطعة صغيرة من الكريم على البشرة وتوزيعها برفق بأطراف الأصابع.

يحفظ هذا الكريم داخل الثلاجة.

يحفظ هذا الكريم داخل الثلاجة. يمكن استخدام هذا الكريم الطبيعي يوميا دون الخوف من أي أضرار جانبية له.

فوائد استخدام كريم أساس طبيعي

يتميز كريم الأساس الطبيعي بالكثير من الفوائد الصحية للبشرة، ومن أهمها ما يلي: