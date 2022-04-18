نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الفراخ الأقتصادية على أصولها بألذ خلطة وتتبيلة ممكن تدوقيها وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
من أسرع الوصفات وأسهلها تحضيرا في المنزل هي كفته الفراخ ،وهي من ألذ وأشهي المأكولات بسبب نكهة الفحم أو البهارات، وهى من الأطباق التى لها مذاق طيب وجميل، وهي محبوبة عند الأطفال والكبار وخاصة الأطفال الذين يحبون تناولها ويفضلونها كسندوتشات في رحلاتهم أو فى وجبتهم المدرسية لذلك تلجأ الأمهات لعمل كفتة الفراخ في المنزل حتى لا يلجئون الأطفال إلى شرائها من المحلات أو الشارع، وكفتة الفراخ هى سهلة التحضير ولا تأخذ وقت أو جهد لأن مكوناتها متوفرة في أي مكان وطريقة عملها سهلة جدا بفرم الدجاج والبصل والفلفل والبهارات ونخلطهم جيدا وتتعدد طرق تحضيرها مثل شويها على الفحم أو في الفرن أو مقلية.
مكونات كفتة الفراخ
- نصف كليو فراخ فيليه مفروم.
- إثنين حبة من البصل المفروم.
- إثنين من الفلفل الأخضر .
- نصف كوب صغير من البقسماط.
- بقدونس.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- إثنين فص ثوم.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .
- خمس ملاعق كبيرة من الزيت.
طريقة عمل كفتة الفراخ
- اللذيذة نحضر كبة فيها إثنين حبة من البصل وإثنين من الفلفل الأخضر و بقدونس وإثنين فص ثوم ونفرمهم جيدا ثم نحضر وعاء ونضع فيه هذا الخليط.
- ثم نضع علي هذا الخليط نصف كيلو فراخ فيليه مفروم ونضع عليه نصف كوب صغير من البقسماط ونصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وخمس ملاعق كبيرة من الزيت.
- ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتداخل مع بعض ثم نحضر أعواد خشبية وتكون مبللة بالماء ونقوم بلف أصابع الكفتة حول هذه الأعواد وتدهن أصابع الكفتة بالزيت ثم نضع الكفته في صينية وندخلها الفرن حتى النضج.
- ثم نخرجها من الفرن ثم نضع الفحمة على النار ثم نضعها فى وسط الصينية ونضع عليها قليل من الزيت ثم نغطيها لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نحضر طبق التقديم ونرش عليه حبة من البقدونس ونضع عليه أصابع كفتة الفراخ وتقدم ساخنة مع طبق بطاطس وسلطة طحينة.
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