كفتة الفراخ الأقتصادية على أصولها بألذ خلطة وتتبيلة ممكن تدوقيها وبطعم ومذاق لذيذ

من أسرع الوصفات وأسهلها تحضيرا في المنزل هي كفته الفراخ ،وهي من ألذ وأشهي المأكولات بسبب نكهة الفحم أو البهارات، وهى من الأطباق التى لها مذاق طيب وجميل، وهي محبوبة عند الأطفال والكبار وخاصة الأطفال الذين يحبون تناولها ويفضلونها كسندوتشات في رحلاتهم أو فى وجبتهم المدرسية لذلك تلجأ الأمهات لعمل كفتة الفراخ في المنزل حتى لا يلجئون الأطفال إلى شرائها من المحلات أو الشارع، وكفتة الفراخ هى سهلة التحضير ولا تأخذ وقت أو جهد لأن مكوناتها متوفرة في أي مكان وطريقة عملها سهلة جدا بفرم الدجاج والبصل والفلفل والبهارات ونخلطهم جيدا وتتعدد طرق تحضيرها مثل شويها على الفحم أو في الفرن أو مقلية.

مكونات كفتة الفراخ

نصف كليو فراخ فيليه مفروم.

إثنين حبة من البصل المفروم.

إثنين من الفلفل الأخضر .

نصف كوب صغير من البقسماط.

بقدونس.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

إثنين فص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل كفتة الفراخ