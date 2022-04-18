نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعزومات في رمضان حضري ألذ صينية بطاطس بالفراخ في الفرن بطعم ومذاق لذيذ وشهي في المقال التالي

الأكلة المفضلة والتى يرغبها الكثيرون من الناس َودائما توجد على موائد العزومات والمناسبات وتقدم أيضا على مائدة الإفطار في شهر رمضان ولها طعم شهي ورائع جدا وهي صينية البطاطس بالفراخ، وتفضل الأمهات عمل صينية البطاطس بالفراخ في المنزل لتقديمها لأفراد أسرتها نظرا لما تحتويه من قيمة غذائية كبيرة لأنها غنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم الذي يمده بالنشاط والطاقة، وهي سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت كبير في تحضيرها وأيضا لا تحتاج إلى تكلفة لشراء مكوناتها لأن مكوناتها موجودة في كل منزل. مكونات صينية البطاطس بالفراخ دجاجة كاملة أو مقطعة.

ثلاث حبات من البصل.

أربعة حبات من الجزر مقطعة إلى شرائح.

أربعة حبات من البطاطس مقطعة إلى شرائح.

أربعة حبات من الطماطم.

كوب من ماء.

إثنين من الفلفل الأخضر والأحمر مقطعة إلى شرائح.

إثنين ملعقة صغيرة من البهارات.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة .

نصف ملعقه صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ نقوم بغسل الفراخ جيدا بالماء ثم نقطعه إلى أربعة أجزاء أو أكثر على حسب الرغبة وبعد ذلك نحضر إناء ونضع فيه قطع الدجاج ونقوم بتتبيله برش إثنين ملعقه صغيرة من البهارات وملعقة صغيرة من الملح.

ثم نضع ملعقة صغيرة من الكزبرة ونصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلبهم جيدا.

ثم نحضر صينية ونضع فيها ثلاث ملاعق من الزيت وأربع حبات من شرائح البطاطس وثلاث حبات من شرائح البصل وأربع حبات من شرائح الجزر وأربع حبات من الطماطم وإثنين فلفل أخضر وأحمر مقطع دوائر.

وبعد ذلك نضع عليهم الدجاج المتبل ونرش عليهم باقي التتبيلة وكوب من الماء وبعد ذلك ندخل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن بدرجة حرارة متوسطة لمدة ساعة حتى تنضج تماما ويصبح وجه الصينية لونه أحمر، ثم نخرجها من الفرن ونقوم بتحضيرها وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء . عمر شويل - جدة للعزومات في رمضان حضري ألذ صينية بطاطس بالفراخ في الفرن بطعم ومذاق لذيذ وشهي - ثقفني

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