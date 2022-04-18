هينور بشرتك في ثواني مقشر النشا والخل السحري للتخلص من البثور السوداء وبقع الوجه والحصول علي بشرة صافيه

نقدم لكم اليوم النشا والخل لإزالة البثور السوداء والتخلص من أي شوائب موجودة في البشرة، فالبثور والرؤوس السوداء هي من أكبر المشاكل التي تتعرّض لها البشرة وخاصة تصيب أصحاب البشرة الدهنية بشكل أكبر ويليها البشرة المختلطة، وللنشا الكثير من الفوائد للبشرة حيث أنه يمتص نسبة كبيرة من دهون البشرة الدهنية ويعمل على سد مسام البشرة والكثير من الفوائد، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح طريقة تحضير ماسك الخل والنشا وكيفية وضعه واستخدامه على البشرة.

طريقة تحضير واستخدام النشا والخل لإزالة البثور السوداء

مكونات عمل المقشر:-

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كمية مناسبة ووفيرة من الخل الأبيض.

خطوات وطريقة تحضير المقشر:-

باستخدام المكونات السابقة قومي بتحضير المقشر عبر اتباع الخطوات التالية:-

قومي بإحضار وعاء بلاستيكي متوسط الحجم وعميق وقومي بوضع الخل الأبيض والنشا وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا معًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا من أي شوائب ومستحضرات تجميل وكريمات حتى تقومي بوضع الخليط عليها وهي نظيفة.

ابدئي في توزيع المقشر على البشرة بطبقة سميكة وبشكل متساوي على كل مناطق وجهك واتركيه يجف تمامًا لمدة نصف ساعة.

بعد أن يجف الخليط من على بشرتك قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر ثم البارد حتى يتم غلق مسامات البشرة الموجودة عليها.

كرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع وستجدي أفضل النتائج بعد عدة مرات من وضع المقشر.

ما هي فوائد الخل للبشرة؟

بينما تتمثل فوائد الخل الأبيض للبشرة في كل مما يلي:-