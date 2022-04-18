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تعرفي على فوائد وضع القرنفل في الشامبو، فكلنا نعرف أن الإفراط في وضع الشامبو على الشعر قد يضر بصحة الشعر ويؤدي إلى هيشانه وتقصفه ويصبح الشعر أكثر جفافًا بسبب استخدام الشامبو باستمرار، وللحد من هذه المشكلة يمكنك إضافة أي مكون طبيعي مفيد للشعر إلى الشامبو حتى تعطي نتائج عكسية ويمكنك غسل شعرك باستمرار بدون أي ضرر، وكان القرنفل واحدًا من أفضل المكونات التي تعالج الشعر وتزيد من ترطيبه ولمعانه بعد غسله. ما هي فوائد وضع القرنفل في الشامبو؟ للقرنفل فوائد عديدة ومتعددة للشعر والجسم ولكن لتعزيز فوائده للشعر يمكنك إضافته إلى الشامبو الخاص بك وتتمثل فوائده فيما يلي:- يعمل القرنفل على تغذية بصيلة الشعر من أول الجذور حتى الأطراف ويقويها بحيث تصبح أقل عرضة للتساقط.

يحمي الشعرة نفسها ويغطيها بواقي طبيعي ضد العوامل الضارة التي تؤثر على الشعر والبشرة من البيئة المحيطة.

يساهم القرنفل في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعمل على مدّها بالأكسجين الذي تحتاج إليه مما يزيد من نضارته ونموه بشكل سريع.

يزيد من لمعان وإشراق الشعر ويمد الشعر بالحيوية ويجعله يتنفس ويتحرك بشكل انسيابي وبدون أي تجعدات وهيشان.

يقضي على القشرة والميكروبات الضارة التي تترسب في فروة الرأس وينظفها تمامًا من أي حشرات مثل القمل.

يحد القرنفل من مشكة تقصف الشعر ويزيد من ترطيبه ونعومته كما أن له رائحة مميزة وجذابة بعكس زيوت الشعر الطبيعية.

يحتوي القرنفل على الكثير من العناصر التي تعمل نفس عمل الكيراتين الطبيعي مما يؤدي إلى التخلص من تجاعيد الشعر وتشابه ويزيد من نعومته. طريقة إضافة القرنفل إلى الشامبو لتنعيم الشعر المكونات:- عشرين عود من مسامير القرنفل.

شامبو مناسب لنوع شعرك. خطوات وطريقة التحضير والاستخدام:- قومي بوضع القرنفل بداخل علبة الشامبو واتركيه ليلة كاملة بداخل الشامبو وقومي بإغلاقه جيدًا.

بعد مرور الليلة قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ واغسليه بالقرنفل المخلوط مع الشامبو وافركي شعرك جيدًا حتى يتخلل فروة الرأس.

استمري على هذه الوصفة أسبوع كامل بحسب رغبتك ويمكنك استخدامه يوميًا وستجدي نتائج متميزة في وقت قياسي. عمر شويل - جدة طولي شعرك للركب بجنون.. مكون خارق ضفيه في الشامبو يطول الشعر وينبت الفراغات ويوقف التساقط نهائيا - ثقفني

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