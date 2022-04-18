نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وكريم البانثينول السحري: كنز تبييض البشرة سيزيل سواد سنين وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف الآن علي النشا وكريم البانثينول السحري , الكنز الموجود في كل بيت والرهيب في تبييض البشرة من اول استخدام للكريم لن تتخيلي نتائجها, يحث يحتوي علي مواد طبيعية فعالة جدا في تفتيح البشرة وتبييضها من اول مرة, حيث يعد من افضل أنواع الكريمات التي تستخدم لتبييض البشرة من المنزل, ويمكن عمل اكثر من كريم لتفتيح وتبييض البشرة وجعلها بشرة مثالية وخالية من أي عيوب بفضل الله, ويفضل استعمال هذا الكريم يوميا سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة خرافية في فترة زمانية بسيطة جدا, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا وكريم البانثينول السحري من مكونات طبيعية رهيبة في التبييض من اول استعمال بفضل الله لن تتخيلي نتائجها وإزالة سواد سنين2022.

مكونات عمل النشا وكريم البانثينول السحري لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجها الخرافية في التبييض

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها في عمل الكريم المعجزة في تبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من كريم البانثينول.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد علي حسب الطلب.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم في المنزل بكل سهولة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله في اقل وقت ممكن دون أي أضرار جانبية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة النشا وكريم البانثينول ونقلب المكونات أولا جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم الزبادي ومع الاستمرار في التقليب بشكل طبيعي حتي تتجانس المكونات. ثم ننزل عليهم بماء الورد ونقلبهم جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية بكل سهولة.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة مضمونة للاستخدام الكنز علي البشر وكيفية الحصول علي افضل نتائج من هذا الكريم في اسرع وقت ممكن وهي كما يلي:-