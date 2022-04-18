اصنعي كريم الفازلين السحري بمكونات بسيطة بالمنزل لتبيض البشرة وشد الوجه

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كريم الفازلين السحري ، هو من أنواع الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل من خلال مكونات بسيطة جداً وفي متناول الجميع وسعرها بسيط جداً، وتعتبر هذه المكونات من أفضل المكونات الطبيعية التي لها خصائص رائعة في تفتيح البشرة وترطيبها بشكل كبير، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للبشرة، فهي تمنع من ظهور التجاعيد التي تظهر مبكرة في العمر وتساعد في تفتيح البشرة وإزالة الشوائب أو البقع التي تظهر من آثار حب الشباب، فيعد هذا الكريم هو كريم طبيعي وآمن جداً على البشرة وله مفعول سحري في تفتيح البشرة وتبيضها بدون إضافة أي مكون من المكونات الكيميائية التي قد تضر البشرة وتسبب لها الأذى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الفازلين السحري لتبيض البشرة بمكونات بسيطة جداً متوفرة داخل كل منزل.
مكونات عمل كريم الفازلين السحري
يتكون الكريم من مكونات طبيعية وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- 4 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- عبوة زجاجية فارغة.
طريقة التحضير
يتم تحضير كريم الفازلين السحري بمكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والخطوات هي كما يلي:ـ
- نحضر طبق صغير نضع بها ملعقتين كبيرتين من الفازلين نضع الطبق داخل حمام مائي ونقلب باستخدام ملعقة خشبية.
- ثم نستمر في التقليب حتي يصبح الفازلين سائلاً.
- نرفع الطبق من الحمام المائي ثم نضيف إليه ملعقتين من زيت اللوز ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تمتزج تماماً.
- ثم نضيف جل الصبار أو ما يعرف بجل الألوفيرا ونمزج المكونات بشكل جيد حتي يصبح الخليط متجانس تماماً.
- نسكب الخليط في العبوة الزجاجية ونحكم إغلاقه جيداً ويحفظ لمدة أسبوع داخل الثلاجة.
طريقة استخدام الكريم
- ننظف البشرة جيداً قبل الذهاب للنوم ويفضل غسلها بالماء الفاتر.
- ثم نقوم بوضع الكريم على البشرة والرقبة وندلكه بحركات دائرية كالمساج حتي يمتصه الجلد تماماً.
- يترك الكريم على البشرة طوال الليل ثم يتم غسله في الصباح.
- يكرر استخدام الكريم بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.
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