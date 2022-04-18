بدون بيض اصنعي حلوى الدقيق بمكونات اقتصادية وبسيطة

حلوى الدقيق ، من الحلويات البسيطة جداً التي يتم تحضيرها من خلال مكونات اقتصادية جداً وفي متناول الجميع ومتوفرة في كل منزل، يتم إعدادها من خلال الدقيق والحليب والزبدة المذابة ولكن طريقة تحضيره تختلف عن الحلويات الأخرى فهي يتم تحضيرها من خلال الزبدة الساخنة المقدوحة، تمتاز بقوام ناعم جداً وطري فهي من الحلويات التي يتم سقيها بالشربات أو ما يعرف بالقطر، فهي حلوة سهلة وسريعة وبسيطة جداً في تحضيرها، وتعتبر من أبسط أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بالمنزل فهي لذيذة وشهية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى الدقيق بالمنزل بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل حلوى الدقيق بالمنزل

تتكون الحلوى من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة صودا الخبز.

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

للشربات

2 كوب ونصف من السكر.

شريحة من الليمون.

2 كوب ونصف من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير حلوى الدقيق بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء نقوم بإضافة الحليب وصودا الخبز ونمزج المكونات جيداً ثم نترك الخليط جانباً. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به 2 كوب من الدقيق فقط من كمية الدقيق، نقلب المكونات جيداً ونصنع تجويف في المنتصف. نضع الزبدة في وعاء ثم نضعها على النار حتي تذوب وتغلي ثم نضيف إليها الزيت ونمزج المكونات جيداً ونتركها تسخن حتي الغليان. نسكب خلط الزبدة والزيت الساخن فوق الدقيق ونقلب المكونات باستخدام ملعقة خشبية حتي تجانس المكونات ويصبح الخليط كريمي القوام. ثم نقوم بإضافة خليط الحليب السابق ونمزج المكونات بالملعقة حتي يختفي الحليب تماماً. يترك الخليط لمدة خمس دقائق ثم بعد مرور الخمس دقائق نقوم بإضافة نصف كوب الدقيق المتبقي ونمزج المكونات جيداً. ثم نعجن المكونات باليد حتي يتكون لدينا عجينة ناعمة القوام.

طريقة التشكيل