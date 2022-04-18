نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات مختلفة لتقديم التمر في رمضان للتخلص من الملل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات مختلفة من التمر، نظرًا لكون التمر أحد أهم الأطعمة الضرورية والرئيسية في شهر رمضان فيجب أن نجد طرق مختلفة لتحضيره وتقديمه سواء لنا أو لأطفالنا حتى لا نمل منه، إذ أننا في شهر رمضان نكون في حاجة ماسة إلى العناصر والمحتوى الغذائي الموجود في حبات التمر وهذا ما نعرفكم به اليوم طرق مختلفة لتناول التمر.

سلطة ملفوف التمر

حيث يتم حشو أوراق الخس بحبات التمر اللينة وإضافتها إلى السلطة أو تناولها خضراء وتتمتع بمذاق مختلفة ويفضله الكثيرين.

حشوات حبات التمر

أو إضافة الحشوة المفضلة للتمر بعد إزالة النوى ووضع الحشوة في نفس المكان سواء كانت كريمة أو شيكولاتة أو مكسرات كاجو أو لوز أو بندق أو فستق أو زبدة فول سوداني حسب الرغبة وتعطي مزيج بين مذاقين مختلفين ولكن رائعين.

مشروب التمر والشيكولاتة والموز

مشروب صحي ومفيد ومغذي في نفس الوقت مناسب لمن يرغبون في خسارة الوزن ويبحثون عن سعرات حرارية أقل وطاقة أكبر حيث يمكن استخدام الشيكولاتة الداكنة به، ويحضر بوضع حبات التمر مع قطع الشيكولاتة وحلقات الموز في الخلاط الكهربي ويمكن إضافة الحليب للتحكم في القوام وإضافة العسل حسب الرغبة.

القهوة والتمر

مناسب لمن اعتادوا على شرب القهوة بشكل مباشر بعد الإفطار فبدلًا من تناول القهوة وحدها أو بجانب قطعة من الشيكولاتة يمكن إضافة التمر بجانب القهوة لمذاق أفضل.

التمر والخشاف

طريقة شائعة ومعروفة في شهر رمضان حيث يتم خلط التمر مع الخشاف بأي طريقة حسب الرغبة.

آيس كريم التمر

يمكننا أن نحضر آيس كريم بنكهة التمر من خلال خلط التمر مع مكونات الآيس كريم، أو تزيين بولة الآيس كريم بالتمر عند التقديم.

تمر بالكاكاو

يفضل استخدام نوع لين من التمر في تلك الطريقة ورش بودرة الكاكاو المحلاة من أجل مذاق مختلف.

براونيز بالتمر

البراونيز من الحلويات المختلفة والمميزة التي نعشقها جميعًا البعض منا يفضله بالمكسرات والآخر بالآيس كريم ويمكن استبدال تلك الإضافة بحبات التمر سواء في الحشو أو التزيين النهائي.

الزبادي مع التمر

الزبادي والتمر أحد أهم الأطعمة الأساسية في رمضان فالزبادي يجعلنا نتحمل العطش لأطول فترة ممكنة ولكن لكي لا نمل من الزبادي أو التمر يمكن خلط المكونين معًا للحصول على مزيج ذوق طعم مميز.