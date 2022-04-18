اصنعي بنفسك في المنزل كريم قشور البرتقال والنشا لبشرة خالية من التجاعيد

يعتبر كريم قشور البرتقال والنشا ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تمد البشرة بالفيتامينات اللازمة لحيوية ونضارة البشرة، وهي يحل مكان الكريمات المضادة للتجاعيد وهو يعتبر سر جمال الملكات، يساعد في عملية شد التجاعيد وتعطيها النعومة والحيوية المطلوبة، يستخدم في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج، كما انه يعمل علي إزالة تصبغات الجلد ويقضي علي البقع الداكنة، ويعتبر تفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم أمراً يشغل الكثير من الفتيات والسيدات، وتبحث السيدات علي طريقة طبيعية ومضمونة لتفتيح البشرة، تجعل هذه الوصفة بشرتك أكثر شباباً وجعلها تبدو أصغر بعشر سنوات، لذا سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم قشور البرتقال والنشا في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم قشور البرتقال والنشا

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذا الكريم السحري وهي كما يلي:-

قشور حبة برتقال كبيرة الحجم.

كوب ماء مغلي.

3 ملاعق من الأرز المطحون.

2 معلقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم قشور البرتقال والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار قشور البرتقال ونضعها في إناء ونضع عليه كوب ماء مغلي ونضعهم علي نار هادية حتي الغليان لمدة 10 دقائق. ثم نأخذ عصير قشور البرتقال ونضعه في إناء أخر ونضع عليه الأرز المطحون والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض حتي نتخلص من الكتل. بعد ذلك نرفعهم علي نار متوسطة لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر حتي يثقل القوام ويصبح كريمي ثم نرفعهم من علي النار ونتركهم جانباً حتي يبرد تماماً. بعد كدة نحضر علبة نظيفة ومحكمة الغلق ونقوم بسكب الخليط فيها ونضعها في مكان بارد لحين الاستخدام.

فوائد وصفة قشور البرتقال والنشا للبشرة

تعرفي من هنا علي بعض فوائد هذه الوصفة السحرية للبشرة وهي كالاتي:-