كريم ماء الورد والنشا العجيب يخلص البشرة من التجاعيد ويجعلها ناصعة البياض

كريم ماء الورد والنشا من أروع الكريمات الطبيعية، التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل مبهر، كما يجعلها ناعمة وجميلة مثل بشرة ملكات الجمال تمامًا، لأنه يحتوي على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي تخص البشرة ويجعلها أكثر نضارة وحيوية، ويساعد على ترطيب البشرة ويحميها من التشققات الجلدية، كما يعمل على إزالة الرؤوس السوداء التي تشوه مظهر البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم ماء الورد والنشا أروع الكريمات الطبيعية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم ماء الورد والنشا العجيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم ماء الورد والنشا العجيب للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر إناء صغير ونضع به الماء، وماء الورد، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة النشا، وحليب البودرة، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب النشا تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه باقي المكونات، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا. نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالكامل ويتم تدليكه برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا. نترك الكريم على الوجه لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة وحيوية بشرتك. يفضل وضع الكريم على البشرة أثناء الليل حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة. يفضل استخدام الكريم بشكل يومي حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم ماء الورد والنشا للبشرة

توجد بعض الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-