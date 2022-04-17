شعرك هيبقي حرير.. كريم بانثينول أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في 30 دقيقة فقط

بعض النساء التي يمتلكن الشعر الخشن المجعد، يريدن فرد الشعر بأي طريقة ممكنة، وبالأخص أننا على مقربة من عيد الفطر المبارك، ومعظم النساء يهتمون بأنفسهم في مثل هذه المناسبات السعيدة، ولكن كلنا نعرف أن فرد الشعر في الكوافيرات غالي الثمن، بالإضافة أنهم يضعون مواد كيميائية على الشعر تؤثر عليه بالسلب على المدى البعيد، ولكن نحن جئنا إليكم الحل الطبيعي والسحري للقضاء على الشعر المجعد والخشن، مع العلم أن مكونات هذه الوصفة كلها طبيعية مائة في المائة، فقط ملعقة واحدة من كريم البانثينول وبعض الإضافات البسيطة، سوف تحصلين على أقوى كيراتين طبيعي، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة.

فرد الشعر بكريم بانثينول الطبيعي

من المعروف أن كريم بانثينول يعمل على ترطيب البشرة بصورة كبيرة، ولكن الفائدة الأخرى التي لا يعرفها الكثير هى أنه يساعد في فرد الشعر المجعد والخشن، كما أنه أفضل من المواد التي نقوم بشرائها من الخارج، ونحن سوف نقدم لكم مكونات عمل كريم فرد الشعر الرائع، والذي لا مثيل له:

المكونات:

ملعقة ونصف كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة وربع من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت الياسمين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

القليل من الفازلين.

نستخدم في هذه الوصفة بياض بيضة واحدة الحجم العادي.

طريقة تحضير كريم البانثينول لفرد الشعر

ليس فقط يعمل على فرد الشعر المجعد، ولكن يمد الشعر بالكثير من الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الشعر، التي تعمل على جعله ناعم وطرى وله لمعان لا مثيل له، كما أنه لو نظرنا إلى باقي المكونات في الفقرة السابقة سوف نلاحظ أن جميع المكونات طبيعية ومفيدة جدا ليس فقط للشعر وإنما للجسم كله، يجب عليكِ إحضار جميع المكونات السابق ذكرها، وبعد ذلك اتباع الخطوات التالية: