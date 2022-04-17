كيف تستبدلين فرد الشعر بالبروتين الضار واستخدام بروتين طبيعي للتخلص من العقد والتشابك والتجاعيد

فرد الشعر معناه التخلص من العقد والتشابك والتجاعيد الموجودة به نتيجة عدم الاهتمام واستخدام زيوت وكريمات ومرطبات غير طبيعية تحتوي على زيوت صناعية ضارة بالشعر، وللتخلص من كل ذلك يجب الإقلاع عن استخدام هذه المواد والاتجاه نحو استخدام الزيوت والكريمات والمرطبات الطبيعية التي تغذي وتقوي وتصلح تلف الشعر، كذلك أيضًا يجب الحذر من استخدام البروتين الصناعي الضار والاتجاه نحو استخدام البروتين الطبيعي المحضر من خلاصة الزيوت والمواد الطبيعية لأنه سوف يمنح الشعر النتيجة الفعالة كما أنه سوف يفرد الشعر خلال فترة وجيزة.

فرد الشعر بالبروتين الطبيعي

المقصود بالبروتين الطبيعي هنا هو البروتين المحضر من خلاصة المواد الطبيعية والتي تتمثل في:

النشا وهو يعتبر أهم مكون في المكونات المستخدمة في تحضير البروتين.

ثمرة موز مضروبة في الخلاط.

عسل.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم وضع أربع ملاعق كبار نشا داخل بولة.

يتم مزج النشا بملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

ثم ننزل على المزيج بملعقتين من زيت الزيتون.

ويعتبر الموز المضروب هو المكون الأخير الذي يجب إضافته على المزيج.

تخلط المكونات جيدًا حتى تندمج تمامًا مع بعضها.

لو كان خليط البروتين ثقيل جدًا يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون لتخفيف القوام بالدرجة المطلوبة.

طريقة الاستعمال

يغسل الشعر بشكل صحيح ثم يجفف من الماء بشكل نهائي.

يتم فرق الشعر من النصف إلى نصفين وبالفرشاة يتم توزيع البروتين الطبيعي أو باليد ويفضل الاعتماد على اليد أثناء توزيع البروتين لأنها سوف تساعد على وصوله إلى أدق الأماكن الموجودة في الشعر.

يسرح الشعر بالمشط لأنه سوف يساعد على وصول البروتين للجذور.

يتم لم الشعر وربطه برباط ثم تغطيته لمدة ساعة.

بعد ساعة يغسل الشعر بالشامبو أو البلسم من البروتين الذي قد غير طبيعة الشعر بشكل غير معقول.

كرري الوصفة باستمرار وسوف تلاحظين أن شعرك مفرود ولامع وقوي.

بروتين المايونيز والعسل

المكونات

ملعقة مايونيز كبيرة.

ملعقة عسل نحل كبيرة.

طريقة التحضير