نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيني نفسك مع أجمل وصفات تطويل الشعر في فترات قياسية لتخرجين بأحسن صورة لك في المقال التالي
الشعر الطويل هو هدف تبحث عنه كل سيدة لأن الشعر زينة السيدات، وبسبب أنه يتأثر دائماً بالعوامل الجوية المختلفة وحالة الجسم الصحية فنجده متقصف وليس به غذاء ويتساقط أيضاً، ويمكن حل كل مشاكل الشعر هذه عن طريق تناول الأطعمة التي بها فيتامينات مختلفة وتعود على الشعر بالتغذية، بجانب وضع عليه بعض الوصفات الطبيعية التي تتكون من أطعمة ومواد غذائية كثيرة، والمميز في هذه الوصفات احتوائها على مواد طبيعية لا تتسبب في أي ضرر للشعر.
وصفات تطويل الشعر
من ضمن الوصفات الطبيعية التي تستخدم للشعر لتطويله نجد التالي:
المايونيز
نظراً لأن المايونيز يتكون من عدة أحماض دهنية وبروتينات بجانب مضادات أكسدة فهذا يساعد في تقوية خصلة الشعر ونعومتها، ويستخدم المايونيز على الشعر كما يلي:
- إحضار كمية مناسبة لطول الشعر من المايونيز.
- بعد ذلك نضع المايونيز على الشعر بعد غسله وتركه رطبًا.
- ثم نضع على الشعر قبعة استحمام لمدة نصف ساعة.
- آخر خطوة نشطف الشعر بماء بارد وشامبو.
خل التفاح
خل التفاح بلسم منعش للشعر حيث يساعد في تنعيم الشعر ولمعانه وترطيبه أيضاً، هذا بجانب القضاء على القشرة المتكونة في فروة الرأس، ولاستخدام خل التفاح في تطويل الشعر نتبع الخطوات التالية:
- نخلط كمية من الخل متساوية مع كمية الماء.
- بعد ذلك نضع المكونين على الرأس وندلك بها فروة الرأس عدة دقائق قبل الاستحمام.
- ثم نغسل الشعر جيداً بماء بارد وشامبو للشعر.
وصفات لتطويل الشعر للرجال
شأن العناية بالشعر لا يقتصر فقط على السيدات، ولهذا نجد أن هناك الكثير من الرجال يرغبون في العناية بشعرهم وتغذيته، وهذا يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب الاعتناء بفروة الرأس عن طريق تدليكها بالزيوت الطبيعية بعد تدفئتها، ويفضل أن يكون التدليك من جذور الشعر ونتركها على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر بماء دافئ.
- استخدام خل تفاح عن طريق وضعه في كوب ماء وخلطه معاً في زجاجة بخاخة، ونضعه على الشعر بعد الاستحمام.
- وضع البلسم على الشعر لأن له دور كبير في علاج أطراف الشعر المتقصفة، حيث نجد أن البلسم يساعد في زيادة طول الشعر.
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