أجدد طريقة لمنع تساقط الشعر تعرفي على وصفات طبيعية مغذية للشعر

تساقط الشعر يعتبر من أكثر المشاكل المتعلقة بالشعر وتحدث دائماً بسبب نقص التغذية في الشعر والعوامل المختلفة واستخدام روتين عناية به خاطئ، ولهذا تسعى السيدات البحث عن طرق لتكثيف الشعر ومنع تساقطه وأغلب وصفات التكثيف هذه تكون وصفات طبيعية مغذية للشعر، والمكونات التي توجد بها تمنح الشعر العناصر التي يفتقدها، ويجب أيضاً مع استخدام وصفات تكثيف الشعر الطبيعية هذه اتباع روتين يومي مناسب لنوع الشعر لضمان الحصول على شعر كثيف متغذي بطريقة طبيعية لا تؤذيه فيما بعد.

وصفة البيض وزيت جوز الهند لتكثيف الشعر

يساعد البيض في تغذية الشعر لأنه يحتوي على بروتينات بنسبة كبيرة، ويمكن تحضير الوصفة كما يلي:

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقتان زيت جوز هند.

ملعقة عسل نحل كبيرة.

طريقة التحضير:

نخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا، ثم نضيف للخليط ملعقة عسل النحل. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر لمدة ١٥ دقيقة. بعد مرور الوقت يشطف الشعر بماء وشامبو. ينصح بتكرار وضع هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الحلبة لتكثيف الشعر

تحتوي بذور الحلبة على عناصر ومركبات غذائية كثيرة هامة لأجزاء كثيرة في الجسم أهمها الشعر فتعطيه نعومة ولمعان، ويتم تحضير وصفة الحلبة للشعر كما يلي:

نقوم بنقع بذور الحلبة في ماء ليلة كاملة، وفي الصباح نطحنها جيداً لتتكون عجينة متجانسة. بعد ذلك نضيف الحلبة المطحونة على ملعقتين حليب جوز الهند ونخلطهم جيدًا. ثم نضع الخليط على الشعر ونفرده، ويترك لمدة ٤٥ دقيقة. بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بماء عادية.

هذه الوصفة له دور كبير في تعزيز نمو وكثافة الشعر، ومنع تساقطه بالإضافة إلى إعطائه النعومة واللمعان المرغوبين.

نصائح لتكثيف الشعر وتطويله والعناية به