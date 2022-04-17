طريقة عمل عصير العرقسوس لــ رمضان

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طريقة عمل عصير العرقسوس، العرقسوس من المشروبات الصحية جدًا في رمضان ويعمل على تعويض الماء الذي يفقده الشخص أثناء الصيام، ومنذ قديم الزمان والعرقسوس من المشروبات الأساسية على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، ولكن بعض الأشخاص يعتمدون على شرائه من الخارج ولا يعلمون طريقة تحضيره ويسألون عنه خلال محركات البحث المختلفة من أجل الإطلاع على طريقة تحضيره، وإليكم خلال السطور التالية أفضل الطرق التي يمكن بها تحضير مشروب العرقسوس، وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على طريقة تحضير العرقسوس فعليك أن تتابع السطور التالية إلى نهايته.
طريقة عمل عصير العرقسوس
يتم تحضير العرقسوس باستخدام مجموعة من المكونات، وتكون المكونات بمقادير معينة على حسب الكمية التي سيتم تحضيرها، ويمكنك أن تعمل على زيادة الكمية أو نقصها على حسب الرغبة، وإليكم المكونات اللازمة لتحضير العرقسوس خلال السطور التالية:
- 1كوب من العرقسوس ويمكن زيادة أو نقص الكمية على حسب الرغبة.
- ½ معلقة من بيكربونات الصوديوم لكل كوب من العرقسوس.
- كمية من الماء تناسب كمية العرقسوس الذي سيتم تحضيره.
طريقة عمل مشروب العرقسوس
من المشروبات السهلة التحضير هو العرقسوس ويتم تحضيره بطريقة سهلة وسريعة جدًا، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحضير عصير العرقسوس والعرقسوس من العصائر المحبوبة جدًا لأن لها العديد من الفوائد للصائمين تعوق فقدان المياه والعديد من المميزات الآخرى:
- في البداية نحضر إناء ونضع فيه كمية العرقسوس مع الماء والبيكربوناته ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين.
- وفي هذه الخطوة يجب تصفية العرقسوس باستخدام قماشة نضيفة مع وضع وعاء تحتها ويتم تصفية العرقسوس جيدًا والضغط عليها حتى يصفى جيدًا.
- والآن ضعه في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة ويصب ويقدم في أكواب التقديم.
- وعندما تقدميه سوف ينال على إعجاب الجميع لأنه من أفضل المشروبات التي تروي خلال شهر رمضان وتعوض الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفقودة طوال اليوم في الصيام.
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