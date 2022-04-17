طريقة عمل العيش السوري في المنزل باربع مكونات بسيطة وبطريقة سهلة للغاية

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عمر شويل - جدة العيش السوري ، من أنواع الخبز الشهيرة والمفضلة لدي الكثيرين، فهو يستخدم في إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة والشهية من ساندويتش البطاطس المقرمشة بالجبن أو الشاورما السوري.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش السوري.

مكونات العيش السوري

يتكون هذا النوع من الخبز من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

مقدار كوبين من الدقيق الأبيض.

ثلثي كوب من الماء المغلي.

ملعقة من الزيت.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل العيش السوري وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض.

ونستمر في العجن لفترة من الزمن حتي يصبح قوام العجينة ناعم وأملس.

ثم بعد ذلك نقوم بترك العجينة في إناء جانبا لفترة حتي ترتاح.

ثم نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلي كور بحجم مناسب، ثم نقوم بفرد كل عجينة بسمك رقيق.

وبعدما نقوم بفرد العجينة نقوم بوضعها علي طاسة على النار بدرجة حرارة مرتفعة حتي تتم تسويته.

ثم نقوم بقلب الخبز على الجهة الأخرى حتي يتم تسويته جيدا من الجهتين.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطيته الخبز بقماش رطب حتي يصبح قوام الخبز طري.

ويكون الخبز السوري بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات سهلة التحضير والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع الشاورما مثل صوص الباربكيو أو سلطة الدقوس.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل البابا غنوج

المكونات

حبتين باذنجان مشوي في الفرن ومنظف جيدا.

نصف كوب طحينة.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ملعقتين زيت.

نصف ملعقة كمون.

ملح حسب الرغبة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير