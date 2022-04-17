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تعرفي على طريقة صبغ الشعر بالكركديه بالإضافة إلى مكونات طبيعية أخرى إضافية، فالكركديه لا يقتصر عمله في عمل المشروبات وإنما له فوائد أخرى، فالكركديه من المكونات التي لها فوائد صحية متعددة وبالإضافة إلى كل ذلك يمكنك إدخاله في عمل وصفات طبيعية للشعر ولصبغه، والوصفات الطبيعية التي تقوم باستخدامها في صبغ شعرك يدوم مفعولها لفترات طويلة وأفضل من الصبغات الجاهزة التي يحتوي أغلبها على مواد كيميائية قد تضر بصحة الشعر. طريقة صبغ الشعر بالكركديه وزيت الزيتون المكونات:- أوراق كركديه.

ماء فاتر.

زيت زيتون وزيت لوز. طريقة تحضير الصبغة:- قومي بوضع أوراق الكركديه في الماء لمدة ساعة كاملة ثم قومي بوضع زيت الزيتون واللوز في وعاء مناسب.

بعد مرور الساعة أضيفي ورد الكركديه إلى وعاء خليط الزيوت وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط من الماء ثم قومي بتقليبهم جيدًا مرة أخرى ثم قومي بشطف شعرك جيدًا.

ثم قوي بتقسيم شعرك ثم ابدئي في تطبيق الوصفة على شعرك ودلكي الفروة بالخليط واتركيه على شعرك لمدة ثلاث ساعات.

غطي شعرك جيدًا بغطاء بلاستيكي حتى تحميه من أي هواء أو عوامل خارجية ضارة ثم قومي بغسل شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر.

حتى تحصلي على نتائج أفضل قومي بتكرار تطبيق الوصفة على شعرك ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد. وصفة الكركديه والحناء لصبغ الشعر المكونات:- كوب كبير من أوراق الكركديه.

ملعقتان كبيرتان من الحنة ومثلهما من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كوبان كبيران من الماء المغلي. طريقة التحضير:- قومي بإضافة الكركديه إلى الماء المغلي واتركيه منقوع بداخله لمدة ربع ساعة ثم قومي بتصفيته من الماء حتى يصبح طري قليلًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الجيلاتين وقلبيه جيدًا لمدة خمس دقائق ثم أضيفي الكاكاو إلى المكونات وقلبيهم حتى يصبحوا خليط واحد.

قسمي شعرك أربع أجزاء وطبقي الخلطة على شعرك ثم قومي بتركها عليه لمدة ساعة أو ساعتين و غطي شعرك بالباروكه وبعد ذلك قومي بغسلها بالماء الفاتر والشامبو حتى تخلصيها من الخليط تمامًا. عمر شويل - جدة أصبغي شعرك للعيد باللون البني المحمر بالكركديه بطريقة طبيعية بدون صبغات في المنزل - ثقفني

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