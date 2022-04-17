مسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة وشهي

مسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كفتة مسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات مسقعة باللحمة المفرمة والبطاطس

تتكون مسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 حبات باذنجان حجم وسط مقطع شرائح.

4 حبات بطاطس حجم وسط مقطع شرائح.

2 حبة بصلة مفرومة ناعم.

4 فصوص ثوم مهروس.

زيت للقلي.

ملح.

فلفل أسود.

500 جم لحمة مفرومة.

أوريغانو.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

400 جم صلصة طماطم.

بشاميل.

100 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نضع شرائح الباذنجان في وعاء، ثم نرش عليهم ملح ونترك الباذنجان حتى يخرج ماءه. ثم نصفي الباذنجان من الماء ونجففه جيدا. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نقلي فيه شرائح البطاطس وعندما تنضج من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تنضج أيضا. بعد ذلك نرفع البطاطس من على النار. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نقلي شرائح الباذنجان وعندما تنضج من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تنضج أيضا. ثم نرفع الباذنجان من على النار. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت والبصل المفروم ناعم ونقلبه باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف الثوم المهروس ونقلب باستمرار قليلا. بعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها. ثم نضيف معجون الطماطم والبابريكا والفلفل الأسود والقرفة وأوريغانو والملح ونقلب باستمرار قليلا. ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب قليلا، ونترك الحشوة حتى تنضج. بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار. ثم نحضر صينية بيركس ونرص فيها طبقة من شرائح البطاطس المقلي. ثم نرص طبقة من شرائح الباذنجان المقلي. بعد ذلك نوزع الحشوة، ثم نوزع طبقة من شرائح البطاطس المقلي. ثم نوزع طبقة من شرائح الباذنجان المقلي. ثم نوزع البشاميل. بعد ذلك نوزع جبنة موزاريلا مبشورة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 40 دقيقة. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم مسقعة باللحمة المفرومة والبطاطس في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير