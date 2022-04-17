اوعي تشربه تاني.. مشروب رمضان شائع خطير يسبب مشاكل كثيرة للجسم والكثيرون يتناولوه يوميا توقف عنه فورا

نقدم لكم أبرز أضرار المشروبات الملونة في رمضان، فالتمر هندي والسوبيا هما المشروبان الأكثر شهرة في شهر رمضان المبارك والتي نقوم بتناولهم على مائدة الإفطار، ولكن تعرّض الكثير من الأشخاص إلى وعكات صحية بسبب تناولهم تلك المشروبات على معدة فارغة قبل الإفطار كما أنها من الممكن أن تتسبب في إصابة الأشخاص بالأمراض المختلفة، وفيما يلي سنقدم لكم أبرز أضرار تلك المشروبات وكيفية تحضيرها بشكل صحي في المنزل.

أضرار المشروبات الملونة في رمضان

قد يؤدي تناول المشروبات الملونة على وجبة الإفطار إلى الكثير من الأضرار الصحية والتي تتمثل فيما يلي:-

تعمل هذه المشروبات بمثابة مضادات قوية للعناصر الغذائية.

قد تأخذ من مخزون الجسم من العناصر الغذائية.

وأيضًا قد تتسبب في إصابة الشخص بأمراض الربو والأكزيما.

تساهم في خفض مستوى الزنك في الجسم من خلال البول.

طريقة عمل السوبيا في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوب كبير من الحليب الطازج.

كوبان من الماء المثلج.

خمس ملاعق من السكر الأبيض ومثلهم من الحليب البودرة.

عدة قطرات من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

طريقة التحضير :- قومي بخلط الحليب البودرة والفانيلا في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا.

ثم أضيفي جوز الهند والحليب السائل إلى الخليط وقلبيهم حتى يمتزجوا تمامًا.

أضيفي الماء المثلج إلى الخليط ثم قلبيه جيدًا.

وبعد ذلك قومي بحفظه في الثلاجة حتى يتم تقديمه باردًا على وجبة الإفطار.

طريقة عمل التمر هندي المنزلي

مكونات الطريقة:-

كوب كبير تمر هندي.

عشرة أكواب ماء فاتر.

كمية مناسبة من السكر الأبيض.

ملعقة ماء ورد كبيرة.

خطوات تحضير التمر الهندي:-