نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابسط طريقة لعمل الكحك والبسكوت في المنزل خطوات بسيطة لن تتوقفي عن عمله طول العام في المقال التالي
بالرغم من أن البسكويت وكحك العيد لهما محال كثيرة متخصصة في تحضيرهم وبيعهم طوال العام وليس فقط في مواسم الأعياد والمناسبات، نجد أن كثير من ربات المنازل لا يفضلن شراء كحك وبسكويت العيد من هذه المحال وتحضيرهم في المنزل لضمان النظافة والأمان لأن طريقة التحضير سهلة ولا تأخذ وقت أو مجهود.
طريقة عمل كعك العيد مثل الجاهز
يمكن تحضير كحك العيد في المنزل والحصول عليه مثل الجاهز تماماً، بالخطوات التالية:
المكونات:
- كيلو جرام دقيق.
- مقدار نصف كيلو سمنة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.
- عدد٣ ملاعق سمسم محمص.
- ملعقتان كبيرتان سكر.
- عدد ٣ ملاعق حليب بودر كبيرة.
- ملعقة خميرة فورية كبيرة.
- ملعقة بيكنج بودر كبيرة.
- مقدار ربع ملعقة ملح صغيرة.
طريقة التحضير:
- قبل كل شيء يجب تشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه نصف كوب ماء، خميرة، سكر ونقلب كل المكونات مع بعضها جيداً لتكون خليط.
- بعد ذلك نترك الخليط في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه كل من: الدقيق، الحليب، السمسم، البيكنج بودر، رائحة الكحك، الملح، ونقلبهم جيدًا.
- ونضيف لهم خليط الخميرة والسمنة ونعجن جيداً باليد، ونضيف الماء بالتدريج لتتكون عجينة ناعمة.
- ثم نغطي الوعاء ونترك العجينة حتى تختمر لمدة تلت ساعة.
- نشكل العجين على هيئة كرات حجمها متوسط ونزينها باستخدام المناقيش أو القوالب المخصصة.
- نرص الكعك بعد ذلك في صينية الفرن ونضعها في الفرن لمدة تلت ساعة ونخرجه من الفرن حتى يبرد.
- نزين وجه الكعك بالسكر البودرة، ويمكن حشوه بملبن أو عجوة.
طريقة عمل بسكويت العيد الهش
بسكويت العيد أحد أشكال كعك العيد الذي يتميز بمذاقه اللذيذ، يتم تحضيره كما يلي:
المكونات:
- نصف كيلو دقيق.
- مقدار كوب سكر بودر.
- كوب إلا ربع زبدة.
- نصف كوب حليب.
- كمية من عصير البرتقال.
- ٣ حبات بيض.
- ملعقة نشادر كبيرة.
- ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقة فانيليا سائلة.
- بشر برتقال.
- رشة ملح.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير نضف: الدقيق، النشادر، البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيدًا.
- نحضر وعاء آخر ونضيف له: السكر، الزبدة ونخفقهم بمضرب كهربائي حتى يتحول الخليط لقوام كريمي لونه أبيض قليلاً.
- نضيف بعد ذلك البيض واحدة بعد الأخرى ونخفق باستمرار، ثم نضيف الفانيليا ونخفق المكونات مرة ثانية.
- بعد ذلك نضع خليط الدقيق على المكونات ونضيف الحليب بالتدريج ونعجن باليد لتتكون عجينة متماسكة.
- نغطي العجين بكيس بلاستيك نظيف ونتركه ليرتاح مدة ربع ساعة.
- نشغل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ونشكل العجين ليأخذ شكل المستطيع باستخدام الماكينة المخصصة للبسكويت.
- نضع البسكويت في صينية مدهونة بالزبدة ونضعه في الفرن لمدة ربع ساعة ليأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجه جانباً حتى يبرد ويقدم.
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