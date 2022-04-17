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تعد طريقة عمل الزبادي من أكثر الوصفات التي عليها إقبال شديد وخاصة في هذه الأيام المباركة بعد قدوم شهر رمضان المبارك علينا، والزبادي هو من مكونات السحور التي لا غنى لنا عنها كالفول، فالزبادي يمد الجسم بالعديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم خلال اليوم الرمضاني بالإضافة إلى أنه يعطي الجسم كمية كبيرة من الماء بحيث تمكنه من مقاومة العطش في الأيام ذات الطقس الحر وسنقدم لكم طريقة تحضيره بالتفصيل وبخطوات سهلة ومكونات بسيطة. طريقة عمل الزبادي في المنزل المكونات:- كيلو حليب.

علبة زبادي معلب.

ماء ساخن. طريقة التحضير:- قومي بوضع الحليب مع الزبادي في طبق مناسب ثم قومي بوضع الأطباق الفخار في صينية تحتوي على ماء ساخن يغطيها حتى منتصفها.

بعد ذلك ضعي الصينية بداخل الفرن المسخن مسبقًا والمطفأ ثم أضيفي بعد ساعتين كمية مناسبة من الماء الساخن مرة أخرى.

بعد أن يتماسك الزبادي ضعي الأطباق في الثلاجة حتى يتماسك أكثر وقومي بتقديمه بعد ذلك. طريقة عمل الزبادي بالفراولة المكونات:- كيلو فراولة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كيلو حليب.

علبة زبادي عادي.

نصف ليمون معصورة. طريقة التحضير:- اغسلي الفراولة جيدًا وقطعيه ثم أضيفي إليه السكر وعصير الليمون و قلبيها جيدًا مع المكونات حتى تتجانس معهم.

اتركي الخليط قليلًا ثم قومي بوضعه بداخل الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا تمامًا ثم قومي بصبّه في أكواب أو أطباق من الفخار.

رصي الأطباق في صينية وصبيها في الصينية كمية من الماء وضعي الصينية في الفرن لعدة دقائق ثم أخرجيها واتركيها في الثلاجة خمس ساعات وابدئي في تقديمه. أسرار نجاح الزبادي البيتي يجب استخدام الزبادي العادي والمعلب في تحضير الزبادي المنزلي وليس الزبادي المنزلي في تحضيره.

يحتاج الزبادي إلى كيلو حليب حتى يصبح قوامه بنفس قوام الزبادي الجاهز.

من الضروري تدفئة الزبادي المعلب قبل استخدامه في تحضير الزبادي المنزلي.

كما أنه يجب تدفئة الفرن أولًا قبل وضع صينية أطباق الزبادي الذي قمتي بتحضيره.

من المفترض تنظيف الأكواب أو الطواجن جيدًا قبل وضع الزبادي بداخلها. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبادي البيتي للسحور كثيف وزي القشطة بنفس اسرار الجاهز - ثقفني

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