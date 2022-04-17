نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيلمع وينور بشرتك.. كريم النشا والليمون لبشرة خيالية بدون بقع وبدون ترهلات نهائيا في المقال التالي
في مقالنا اليوم نتحدث عن طريقة عمل ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة في الجسم، كما يعمل هذا الماسك على شد البشرة وتخليصها من التجاعيد أو أي آثار للشيب، فالبشرة تتعرض للكثير من الأتربة والشوائب التي تغير في مظهرها الخارجي وتؤثر عليها مما يجعلها باهتة وبها بعض من البقع الداكنة، وكل فتاة تحب أن تظهر بمظهر جميل ولذلك تبحث عن وصفات طبيعية مجرّبة وبدون أي مواد كيميائية حتى تحصل على بشرة بيضاء ناعمة خالية من العيوب.
طريقة عمل ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة
مكونات الطريقة:-
- خمس ليمونات.
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- نصف كوب ماء دافئ.
خطوات التحضير:-
- ضعي الماء في قدر مناسب على النار ثم أضيفي ثمرات الليمون إلى الماء وانتظري حتى يغلي تمامًا ويصبح الموز طريًا.
- بعد ذلك قومي برفع القدر من على النار وضعي الليمون بداخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنه جيدًا ثم أضيفي النشا وقلبي الخليط جيدًا.
- ثم قومي بوضع الخليط في وعاء على النار حتى يذوب ثم ارفعيه وضعيه في علبة صغيرة حتى يبرد.
- اغسلي بشرتك جيدًا قبل وضع الخليط عليها ثم قومي بتطبيق الوصفة عليه من جميع المناطق واتركيها حتى تجف.
- اشطفي بشرتك وخلصيها من الخليط بعد أن تجف ونظفيها بالغسول الخاص بنوع بشرتك ويمكنك استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.
وصفة الليمون والنشا لتفتيح المناطق الحساسة
مقادير الوصفة:-
- أربع ملاعق من نشا الذرة.
- نصف كوب كبير من عصير الليمون.
طريقة التحضير:-
- أول خطوة قومي بإضافة الليمون إلى النشا في وعاء واحد وقومي بتذويبه على النار حتى يصبح قوامه كريمي قليلًا.
- بعد ذلك ارفعيه من على النار يبرد ثم اغسلي المنطقة المراد تفتيحها سواء منطقة العانة أو تحت الإبطين حتى تكون نظيفة قبل وضع الوصفة عليها.
- ثم قومي بتطبيق الخليط على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح ثم اتركيها عليها لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تصبح جافة تمامًا.
- بعد ذلك نظفي المنطقة بالماء الفاتر أولًا ثم بالماء الدافئ وجففيها ويمكنك اتباع الوصفة أربع مرات أسبوعيًا.
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