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طريقة عجينة القطايف في المنزل هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أننا في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك والقطايف هي حلوى رمضان الشهيرة التي قد لا تخلو منها سفرة حلويات رمضان، ويمكنك تحضير عجينة القطايف في المنزل بدون أن تتحمل تكلفة شرائها من المحلات أو السوبر ماركت بكميات كبيرة وبأسعار عالية، والقطايف ليست فقط حلوى وإنما يمكنك حشوها بالجبن واللحوم والفراخ وتقديمها كنوع من أنواع المقبلات بجانب الأطباق الأساسية. طريقة عجينة القطايف في المنزل مقادير العجينة:- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف كوب سميد ناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

ثلاثة أكواب من الماء. مقادير عمل القشطة:- أربع أكواب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

مستكة مفتتة.

نصف كوب كبير من القشطة.

زيت قلي.

فستق مجروش.

شربات. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بوضع السميد والبيكنج باورد والدقيق والماء في الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوام العجينة سائل تمامًا واتركيها لمدة عشر دقائق تختمر.

جهزي عجينة القشطة بخلط كل المكونات مع بعضها وضعيهم على النار حتى تذوب المكونات في بعضها البعض.

بعد ذلك قومي بتحضير عجينة القطايف على النار بوضع طاسة القلي على النار حتى تسخن.

ثم قومي بعمل قرص دائري صغير من العجينة بملعقتين كبيرتين.

بعد أن يحمر قعر القرص الدائري أخرجيه وابدئي بحشوه بحشوة القطايف بالقشطة والمكسرات.

وقومي بإغلاقها من جميع الأطراف حتى لا تتناثر منها الحشوة.

ضعي طاسة القلي على النار وقومي بقلي القطايف في الزيت وأخرجيها بعد أن تحمر على مناديل ورقية حتى تمتص أكبر قدر من الزيت.

قبل أن تبرد قومي بغمسها داخل الشربات البارد ثم احتفظي بها داخل الثلاجة حتى وقت التقديم. طريقة عمل شربات القطايف المقادير:- كوب سكر أبيض كبير.

كوب ونص ماء.

عصير ليمون.

كيس فانيلا. طريقة التحضير:- قومي بوضع السكر والماء في وعاء مناسب.

ثم قومي بوضعه على النار وقلبي الخليط جيدًا حتى يذوب السكر في الماء.

بعد أن يغلي أضيفي عصير الليمون والفانيلا واتركيهم على النار لمدة عشر دقائق حتى يصبح ثقيل القوام واتركيه يبرد.

ثم صبيه بارد على القطايف الساخنة. عمر شويل - جدة في 5 دقائق حضري عجينة القطايف الرمضانية زي الجاهزة بأقل المكونات - ثقفني

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