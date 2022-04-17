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إليكم طريقة عمل الفول المدمس في المنزل إلى كل ربة منزل، أحيانًا نشتري الفول ونجد أن طعمه غريب قليلًا أو قد يحدث تسمم غذائي بسبب تناول الأطعمة الجاهزة وخاصة في الظروف الصعبة والحساسة التي نعيشها في الفترة الحالية من انتشار فيروسات مميتة وأوبئة في جميع أنحاء العالم، فوجدت الأمهات أنه من الأفضل أن تقوم بتعلّم طريقة الأطعمة حتى تقوم بتحضيرها في المنزل وكان الفول واحدًا من هذه الأطعمة والتي نحتاجها بشدة في الفترة الحالية في شهر رمضان المبارك. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل مقادير الطريقة:- كيلو فول.

فول مدشوش.

عدس أصفر.

بيكربونات صوديوم.

نصف ثمرة ليمون. طريقة التحضير والخطوات:- قومي بتنقية الفول جيدًا من أي شوائب واختاري حبات الفول الكبيرة أو متوسطة الحجم حتى يصبح مذاقه أفضل.

ضعي الفول في قدر معدني مع كمية وفيرة من الماء الفاتر واتركيه منقوعًا في الماء لمدة تتراوح بين الست إلى الثماني ساعات.

بعد ذلك ارفعي الفول من الماء ثم قومي بتصفيته جيدًا وضعيه في الدماسة أو الحلة المعدنية وأضيفي الفول المدشوش والفول المراد تدميسه وضعيه على النار.

اتركي الوعاء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

ثم قومي بوضع بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون إلى الفول وقلبي المكونات جيدًا.

غطي الفول وهدئي درجة حرارة النار إلى أقل درجة حتى ينضج بشكل كامل واتركيه لمدة تتراوح بين الأربع إلى الست ساعات على النار.

بعد أن ينضج قومي برفعه من على النار وضعيه في أكياس أو أطباق وخزنيه في الفريزر أو قومي بهرسه جيدًا وتقديمه. أسرار نجاح الفول المدمس في المنزل انقي الفول ساعتين على قبل تحضيره.

العسل الأصفر والجزر يساهمان في جعل لون الفول أفضل.

قشرة الفول يجب أن تكون ملساء و ليست خشنة حتى يتم غسله بسرعة قبل تحضيره.

حبات الفول من الأفضل أن تكون صغيرة فهي أفضل من الفول الكبير الحجم.

وضع الفول في الأكياس عند تخزينه يجب أن تضعي معه عدة قطرات من الزيت حتى يحتفظ بلونه الطبيعي أكبر فترة ممكنة. عمر شويل - جدة لازم تدمسوه كده.. أسرار الفول المدمس بلون كهرمان عمره ما هيسود منك - ثقفني

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