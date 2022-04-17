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البسبوسة من الحلويات العربية اللذيذة التي نحرص جميعاً على تناولها خلال شهر رمضان المبارك، وتحضير البسبوسة أصبح من الوصفات السهلة التي اتقنتها جميع ربات البيوت، لكن في الفترة الاخيرة أصبحت البسبوسة تحضر بطرق جديدة ونكهات مختلفة، نقدم لكم بعضاً منها بخطوات بسيطة لتتمكن ربات البيوت من تقديم البسبوسة لأفراد أسرتها وضيوفها بأشكال جديدة. طريقة عمل البسبوسة بالكنافة المكونات كوب من السميد الناعم.

كوب ونصف من عجينة الكنافة المجمدة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من القشطة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قطر بارد.

فستق مجروش للتزين. طريقة التحضير نخلط السميد مع الزيت ثم نضيف القشطة والملح وجوز الهند والفانيلا والبيكنج بودر.

نحضر صينية فرن مناسبة وندهنها بالقليل من الزبدة ثم نوزع خليط البسبوسة.

نقطع عجينة الكنافة إلى قطع صغيرة قدر الإمكان ثم نخلطها مع الزبدة جيداً.

نوزع الكنافة على سطح البسبوسة ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بإغلاق الفرن ونفتح الشواية حتى تكتسب الكنافة اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونوزع القطر على

الكنافة ثم نزينها بالقليل من الفستق ثم نقطعها ونقدمها. طريقة عمل البسبوسة بالنوتيلا المكونات كوبين من السميد الخشن.

كوب ونصف من الزبادي.

كوب من الجوز هند.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من السمن المذاب.

ربع كوب من الماء الساخن.

ثلاثة أرباع الكوب من النوتيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير نخلط السميد مع الزيت والسمن جيداً.

نضيف السكر وجوز الهند والزبادي ونخلط جيداً.

نضيف الملح والبيكنج بودر والنوتيلا ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع خليط البسبوسة في صينية فرن مناسبة ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً.

بعد مرور نصف ساعة نتأكد من نضج البسبوسة ثم نخرجها ونقطعها بعد ان تبرد.

يمكن تزينها بالقليل من النوتيلا والفستق المجروش، كما يمكن توزيع القليل من القطر البارد عليها. عمر شويل - جدة أسرار تحضير البسبوسة الطرية والمتماسكة في البيت بمقادير اقتصادية ناجحة 100% - ثقفني

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