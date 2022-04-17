نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الملوخية بكل سهولة “خضراء أو جافة” بشوربة الدجاج “جربي” الملوخية بالطريقة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الملوخية التي تعد من أشهى الوجبات التي تستطيعين تحضيرها في وقت قصير، ويوجد منها نوعان وهما الملوخية الخضراء والملوخية الجافة، ولكل نوع محبيه، ومما يميز الملوخية أنها يمكن تناولها مع الأرز أو مع الخبز، وأيضا كونها لا تتطلب الكثير من المكونات، ويمكنك عملها بشوربة الدجاج التي لها مذاق مميز كما يمكنك تجربتها بالطريقة السعودية الشهية تابعي معنا لمعرفة المزيد.

طريقة عمل الملوخية بكل سهولة

عمل الملوخية سواء خضراء أو جافة كوجبة خفيفة وسريعة سواء للغداء أو للعشاء، كل ما عليك هو تجهيز المكونات التالية لبدء الطهي والاستمتاع بمذاق رائع:

بصلة متوسطة الحجم مقطعة لأربعة أجزاء.

٤ حبات طماطم مفرومة.

٦ فصوص ثوم يتم هرس ٣ منها وتقطيع ال٣ المتبقية لقطع صغيرة.

زيت.

بهارات حسب الرغبة، وملح، ومن الممكن استخدام مرقة الدجاج لتضفي عليها مذاق أفضل.

كيفية التحضير

في البداية قومي بتحضير وعاء وضعي فيه القليل من الزيت حتى يسخن.

ضعي الثوم المقطع لقطع صغيرة ودعيه حتى الاصفرار.

قومي بسكب خليط الطماطم وضعي البصلة والبهارات والملح ومرقة الدجاج، واتركي الخليط على النار حتى يصبح القوام كثيفا.

بعد ذلك قومي بسكب مقدار كوبين من الماء ودعي الخليط حتى الغليان.

ضعي الملوخية ودعيها تغلي حوالي خمس دقائق.

في نفس الوقت أحضري وعاء وضعي فيه القليل من الزيت حتى يسخن ومن ثم ضعي الثوم المهروس حتي يصفر لونه.

اسكبي الثوم المحمر على الملوخية واطفئي النار، والآن تصبح الملوخية جاهزة للتقديم.

عمل الملوخية بالدجاج

الدجاج يعطي نكهة رائعة حينما يتم دمجه في طبخة ما، ووجبة الملوخية بالدجاج من أشهى ما يمكن تناوله، تابعي معنا لتتعرفي على الطريقة:

بالبداية كل ما عليك هو طهي الدجاج بالطريقة المعتادة، وهذا من خلال تحضير وعاء ووضع فيه كلا من التالي: (بصلة متوسطة، قطع الدجاج، الملح والبهارات المفضلة، وقليل من الزيت).

قلبي المكونات لمدة ٣ دقائق ومن ثم ضعي مقدار مناسب من الماء.

اتركي الدجاج على نار متوسطة حتى ينضج.

ضعي الملوخية مع الدجاج الآن ولكن مع مراعاة أن لا تكون كمية الشوربة كبيرة (مقدار كوبين من الشوربة فحسب)، قلبي ودعي الملوخية تغلي ل٧ دقائق فقط.

بعد ذلك ضعي ٣ حبات من الثوم المهروس في مقدار من الزيت بوعاء آخر، بعد أن تشمي رائحة الثوم ضعي قليلا من الكزبرة واطفئي النار حينما يصفر لون الثوم.

اسكبي الثوم المحمر على الملوخية، واطفئي النار، وبالهناء والصحة.

ملوخية بالطريقة السعودية

الوجبات السعودية لها مذاقها الخاص وانعكاسها المميز، ولذا سوف نضع لك كيفية تحضير الملوخية على الطريقة السعودية، تابعي معنا.

المكونات

(ملح – كمون – فلفل أسود – هيل – قرفة، حسب الرغبة) – “1م ك” من زيت الزيتون – “٣ م ك” زيت نباتي – بصلتين مفرومتين – ست حبات ثوم يتم هرسهم – مرق الدجاج (مقدار ست أكواب) – كيلو ونصف من الملوخية الجافة.

الطريقة