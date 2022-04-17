نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الخيار والنشا لتبيض البشرة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك بدون تجاعيد أو هالات سوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخيار من أكثر المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في تحضير ماسكات مفيدة للبشرة، وهذا لفوائده الكثيرة للبشرة والتي من ضمنها التفتيح وتوحيد لون البشرة وتخليصها من الهالات السوداء ، ويمكن الحصول على ذلك بعدة طرق، يتم فيها الاعتماد على الخيار بنسبة كبيرة.

ماسكات لتفتيح البشرة باستخدام الخيار

الماسك الأول

في هذا الماسك يتم استخدام الخيار والحليب والسكر البني، حيث يتم غسل خيار متوسطة وتقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها في الخلاط، وبعد ذلك نضيف ربع كوب من الحليب وملعقة صغيرة من السكر البني (يمكن استبداله بالسكر الأبيض)، نخلط جميع المكونات السابقة جيداً، ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، هذا الماسك لا يعمل على تفتيح البشرة فقط بل يرطبها بنسبة كبيرة.

الماسك الثاني

في هذا الماسك نستخدم حبة صغيرة من الخيار وملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، نخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ثلث ساعة، نغسل البشرة بعد ذلك بالماء البارد.

الماسك الثالث

في هذا الماسك نقوم ببشر حبة متوسطة من الخيار ونخلط معها ملعقة كبيرة من العسل، نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نفرك الوجه بحركات دائرية ونغسله بالماء البارد.

الماسك الرابع

نحتاج في هذا الماسك حبة صغيرة من الخيار ونصف كوب من الشوفان وربع كوب من اللبن الرائب، نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في الخلاط لنحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

الماسك الخامس

نحتاج في هذا الماسك ملعقة كبيرة من عصير الخيار وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الكركم البودرة وملعقة صغيرة من الجلسرين، نقوم بخلط جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس ثم نوزعه على الوجه، بعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

جميع الماسكات السابقة يفضل تطبيقها مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة ومرضية خلال فترة قصيرة.