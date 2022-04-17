طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت خطوة بخطوة جربيها لتحصلي علي نتيجة مذهلة

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طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت من الأمور التي يرغب الجميع في التعرف عليها حيث تعد السمبوسة من الأكلات المحببة للجميع، ولكن الزيت الكثير يؤثر على الصحة، ترغب السيدات في صنعها بطريقة صحيحة بدون ما تشرب زيت للمحافظة على الوزن، واتباع رجيم، وللتعرف على الطريقة تابع المقال. طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت طريقة قلي السمبوسة أولًا قم بخلط الدقيق مع كمية كافية من الماء، حتي يصبح الخليط متجانس.

ثانيًا قومي بحشو اوراق السمبوسة، ولفها بالطريقة التي ترغبين بها.

بعد ذلك يتم وضعها في كوب من اللبن ومن ثم قليها في الزيت.

أيضًا يمكن وضع السمبوسة في الفرن لفترة دقيقتين. مكونات عمل عجينة السمبوسة نصف كيلو من اللحم المفروم.

قطعة بصل مفروم.

فصين ثوم مفروم.

١ ملعقة كمون.

١ ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

قطعة من البطاطس المقطعة.

نصف كوب بازلاء.

زيت نباتي.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤/١ كوب زيت.

٧ ملاعق من الماء. طريقة تحضير العجينة في البداية يجب مزج المكونات الجافة(الدقيق، والملح)، ومن ثم وضعهم في وعاء ثم اضافة الزيت، وبعض من الماء حتى تصبح عجينه سهلة، ولينة.

بعد ذلك توضع على سطح مرشوش بالدقيق، ويتم عجنها ١٠ دقائق، وضع العجينة في اناء به القليل من الزيت والبصل والثوم.

ثم نقوم بتقليب المكونات، واضافة البطاطس والزنجبيل والكمون والكزبرة.

يتم تقليب كافة المكونات، ومن ثم وضع العجينة، وفردها، ومن ثم تقسيمها على هيئة دوائر.

في النهاية يتم تقسيمها إلى قطعتين، واضافة الحشو بالملعقة داخل اجزاء العجين ثم غلقها بالطريقة التي تناسبك، ووضعها في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون، وإخراجها على مناديل ورقية، وتقديمها وبالهنا والشفا. نصائح لقلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت من الضروري أن يكون الزيت الذي يتم قلي السمبوسة به ساخن بدرجة كبيرة للحصول على اللون الذهبي المرغوب فيه دون أن توضع به فترة طويلة.

يجب أن تغلق كافة جوانب السمبوسة بصورة جيدة قبل أن يتم وضعها في الزيت للتحمير، وذلك لأن وجود فراغات بها تساهم في خروج الحشو منها، وشرب الزيت.

من الضروري عدم لف شريحتين من عجينة السمبوسة في قطعة واحدة لأن العجين الكثير يمتص الكثير من الزيت.

يمكنك وضع قطع السمبوسة في اللبن، ومن ثم قليها في الزيت على الفور، وهذا يسهل تحميرها دون شرب الزيت. عمر شويل - جدة طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت خطوة بخطوة جربيها لتحصلي علي نتيجة مذهلة

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