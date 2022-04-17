نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من عز المنوفي.. الكبدة بالبصل والفلفل إسكندراني على أصولها بكل أسرارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكبدة بالبصل والفلفل، من الاكلات الشهيرة والمحببة لدى الجميع حيث ان الكبدة من الأطعمة التي لها فوائد كبيرة في حياة الفرد بسبب ما تحتويه من عناصر غذائية لا غنى عنها حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات الضرورية للجسم، لذا نقدم لكم أفضل طريقة من أجل عمل طبق كبدة إسكندراني بالبصل.

الكبدة بالبصل والفلفل

تعتبر الكبدة الاسكندرانى من اكلات الشارع التي يعشقها جمهور غفير من الناس، وتبحث الأمهات حول اضل الطرق في اعداد الكبدة بالمنزل حتى لا يتناولها أولادها في الشارع حتى تكون طمأنه على جودة ونظافة الطعام لذلك نقدم لكم في مقالنا هذا أفضل طريقة لعمل كبدة بالبصل باحترافية على طريقة المحلات وعربات الشارع وبنفس الطعم الرائع كالتالي:

طريقة عمل الكبدة زي العربيات

لعمل طبق الكبدة بالبصل نحتاج الى المقادير التالية:

نصف كيلو كبد بقر مفروم

بصلة كبيرة مبشورة.

فلفل أخضر وملون.

2 فص ثوم مفروم.

ربع كوب من الخل.

كوب من عصير الليمون.

4 ملاعق كبيرة زيت.

ملح وفلفل.

خطوات عمل الكبدة زي المحلات

يقلى البصل بالزيت حتى يذبل قليلاً ثم يضاف الفلفل الأخضر والليمون.

بعد ذلك تضاف الكبد ويضاف الثوم والخل.

بينما تقلب مرات قليلة ولا تكثري من تقليب الكبدة حتى تصبح طرية ولا تكون يابسة.

بعد ان تنضج الكبد يضاف الملح والفلفل والسماق وعصير الليمون ثم نطفي النار.

بعد ذلك يمكن عمل سندوتشات من العيش البلدى او الفينو ويمكن ان تقدم مع الرز او المكرونة بالصلة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى بدون بصل

نأتي بالمكونات الآتية:

نصف كيلو من الكبد البقري مقطع إلى قطع شرائح متوسطة.

2 حبة فلفل اخضر حبة فلفل ملون.

معلقتين من الثوم مفروم.

ربع كوب من الخل

ليمون.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) فلفل أسود مطحون وقليل من الملح وشطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

أولا نحضر الكبدة بدون غسيل وتوضع في مصفاة للتخلص من الدم الزائد ويتم تجفيفها فقط بمناديل مطبخ.

بعد ذلك في اناء نضع الكبدة ونضيف أيها نصف كمية الفلفل ونصف كمية الثوم ونصف كمية الخل.

ثم تقلب وتترك لمدة 10 دقائق.

في اناء على النار نصع الزيت ونسخنه جيداً.

بعد ذلك نضيف محتويات اناء الكبدة بالبتيلة.

ويقلب مرتين ثم يترك على النار.

بعد حمس دقائق يضاف باقي الفلفل والخل والثوم ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق أخرى.

ثم بعد نضوج الكبدة يتم عصر اليمون ورش الملح والفلفل والشطة حسب الرغبة.

بعد ذلك تستطيعي تقديمها بنفس الطريقة السابقة في سندوتشات او مع ارز بالشعرية او مكرونة.

اسرار عمل الكبدة الاسكندرانى

طهى الكبدة الكلى عشر دقائق، واقصى وقت هو خمسة عشر دقيقة لا أكثر.

لكن لا تقومي بغسل الكبدة حتى لا تصبح رائحتها زفرة.

لا تقلبي الكبدة كثيراً على النار حتى لا تفقد عصارتها وتصبح يابسة.

بينما الكبدة لا تحب الكثير من التوابل هي تبهر الملح والفلفل الأسود والشطة فقط.

يفضل عصر اليمون على الكبدة قبل التقديم مباشرتاً ليكون طعم اليمون ظاهر في الكبدة.

في الختام قدمن لكم اليوم طبق الكبدة بالبصل والفلفل الشهي والكبدة الاسكندرانى، حيث ان الكبد تحتوي على الكثير من الفوائد التي لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان، لذا يجب الحرص على تناول طبق الكبد على الأقل كل أسبوع حتى نستطيع الاستفادة منها.