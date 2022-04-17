نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض ورائحة جذابة طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل لتبييض تحت الابط والتخلص من العرق الزائد والروائح الكريهه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة رائحة التعرق في الصيف مشكلة يعاني منها الجميع وهذا بسبب الحرارة المرتفعه في الصيف ، فالتعرق الزائد هو عبارة افراز السموم مما يجعل البكتيريا تتراكم وتصدر رائحة مزعجة ، كما تعد اكثر الاماكن في الجسم عرضه لتراكم البكتيريا هو تحت الابط ، لذالك تعد عدم النظافة الشخصية والاهمال سببا حقيقيا في هذه المشكلة فهي منطقة غير باقي اماكن الجسم غير جيدة للتهوية ، لذالك نقوم بااستخدام مزيلات للتعرق لازالة هذه الروائح الكريهه ولكن هذه المنتجات تجعل هذه الاماكن اكثر اسمرار وعرضه لامراض عدة ، لذالك جئنا اليك بطرق عمل مزيلات عرق طبيعية رائحتها ذكية ومفتحة للبشرة وغير ضارة بالمرة

عند دخول فصل الصيف يزداد درجة الحرارة وتزداد افرازات العرق والتي تكثر في الاماكن الحساسه والتي تتمثل في تحت الابط وبسبب انه مكان لا يتهوى كثيرا مع افراز العرق تنتج معه البكتيريا التي تسبب رائحة كريهه تحت الابط والاماكن الحساسه لذا نحتاج الى استخدام مزيلات العرق وشرائها ولكن تسبب اسمرار هذا المكان وهنا طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي في منزلك

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل

مزيل العرق بماء الورد

نقوم بمزج 4 ملاعق شبه مطحونة ثم ضيفي اليها 6 ملاعق بودرة اطفال ثم ضيف القليل من ماء الورد والمسك الابيض مع الخلط حتى يصبح الخليط كريمي ثم يستخدم تحت الابط مره في اليوم بعد الاستحمام .

مزيل عرق بالنشا

قومي بمزج 6 ملاعق من البيكنج صودا مع 6 ملاعق من النشا مع 6 ملاعق زيت جوز الهند بعد اذابته مع قطرات من زيت شجرة الشاي ثم اخلطي المكونات جيدا حتى يتكون مزيج مناسب يتم حفظة في برطمان زجاجي ويكون جاهز للاستخدام عند الحاجه

مزيل عرق بالشبه والمسك

شبه مطحونه قومي بمزجها مع ملعقتين من المسك البودرة و 4 ملاعق من بودرة التلج حتى يتجانس الخليط سويا ويصبح مزيل العرق الطبيعي جاهز للاستخدام بعد الاستحمام .

مزيل عرق بالكاكاو

ثلاث ملاعق شمع عسل مذاب ثم قومي بوضع ربع ملعقة زبدة الكاكاو مع معلقتين زيت جوز الهند واكليل الجبل وزيت زعتر ابيض وزيت اللافندر حتى يكونو خليط مناسب لدهنه تحت الابط ويصبح جاهز للاستخدام اليومي بعد كل حمام

مزيل عرق بزيت الشاي

قومي بمزج ربع كوب البيكربونات الصوديوم مع كميه بمقدار ربع كوب نشا مع 10 نقلط من زيت شجرة الشاي ثم قومي يااضافة كبسولتين من فيتامين e وتمزج جيدا قم يحفظ في علبة للاستخدام اليومي بعد كل استحمام.