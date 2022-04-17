طريقة عمل كحك العيد الناعم جداً زي المحلات وبمقادير بسيطة

طريقة عمل كحك العيد الناعم علي طريقة المحلات، مع اقتراب موعد أيام العيد تخصص ربات البيوت فترات لصنع وعمل حلويات العيد المتنوعة، والتي يكون من أبرزها كحك العيد الناعم والذي تحرص جميع السيدات على عمله بالمنزل؛ وذلك لتجنب شرائه من المحلات الجاهزة بمبالغ باهظة الثمن، ويمكنك سيدتي من خلال إحضار بعض المكونات البسيطة أن تقومي بصنعه بالمنزل، حيث يوجد طرق مختلفة لصنه الكحك، وإليكم افصل طريقة لعمل كحك العيد الناعم زي المحلات.

طريقة عمل كحك العيد الناعم

أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك وتهتم السيدات بتقديم العديد من أصناف الحلويات المعتاد صنعها وتقديمها خلال فترات العيد، ونتناول عبر السطور التالية ابسط الطرق التي من خلالها تمكنك من صنع كحك العيد الناعم، وعلي النحو التالي يتم تحضير المكونات البسيطة.

مقادير تحضير كحك العيد

يجب الالتزام بالمقادير التالية حتي تتجنبي الوقوع في الأخطاء والمقادير علي النحو التالي:

كيلوا من الدقيق الأبيض.

2 ونصف كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سميد.

ملعقة كبيرة سمسم.

كوب ماء دافي للعجن.

مكونات الحشو:-

يمكنك حشو الكحك بالعديد من الحشوات المختلفة ونحن الآن سنقوم بحشو الكحك بالعجمية، فيجب إحضار كلاً من التالي:

كوب عسل أبيض.

3 ملاعق كبيرة سمن بلدي.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة ريحة كحك.

ملعقة صغيرة سمسم محمص.

طريقة التحضير