نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بربع كوب من النشا اعملي الزلابيه المصرية بطعم رائع ومميز في رمضان في المقال التالي
تعد الزلابية المصرية من الأكلات الشهية المشهورة في مصر كما أنها موجودة في بلدان عربية كثيرة بأسماء مختلفة، وهنا سوف نقدمها على الطريقة المصرية بطعم رائع ومذاق مميز، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والدقيق والخميرة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضير هذه الحلوى لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الزلابية المصرية المقرمشة بطعم رائع في المنزل.
مقادير عمل الزلابية
تحتوي الزلابية على مقادير بسيطة ومتوفرة لتتمكن ست البيت عملها في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-
- 4 أكواب من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 4 ملاعق كبيرة من الزيت للعجن.
- كوب إلا ربع من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- زيت للقلي.
طريقة عمل الشربات
- نحضر إناء ونضع به كوب من الماء ونضع عليه كوبان من السكر ونقوم بعصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي حتى نحصل على الشربات ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة سهلة لعمل الزلابية في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بتذويب الخميرة والسكر جيداً.
- نحضر وعاء آخر ونقوم فيه بنخل الدقيق ونضع عليه الملح والنشا ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نضيف خليط الخميرة على الدقيق بصورة تدريجيه مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة لينة ونضيف الزيت للم العجين.
- ثم نترك العجينة لترتاح ونقوم بتغطيتها بقطعة من القماش الرطبة.
- نقوم بوضع إناء عميق على النار ونملئه بالزيت ونضع بجانبه الشربات البارد.
- بعد تسخين الزيت نأتى بملعقة صغيرة ونأخذ العجين باليد ونقطع بالملعقة ونضع الملعقة بالزيت حتى يسهل قطع العجينة ونضعها في الزيت إلى أن تمسك نفسها فنخرجها ونضعها جانباً ونضع غيرها ثم نضعها مرة آخرى إلى أن تأخذ اللون الذهبى وهذا سر نجاحها وهكذا في باقي العجين.
- بعد أن نخرجها نضعها بالشربات البارد ونخرجها ونقدمها على طبق التقديم.
- وبهذا تكون جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.
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